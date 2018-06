S.D. Eibar El CD Vitoria iniciará la pretemporada el próximo 13 de julio en Iurreta Gordobil seguirá un año más al frente del filial CD Vitoria con el objetivo de permanecer una campaña más en Segunda B. / MORQUECHO Su objetivo es asentarse en Segunda B, que los jugadores crezcan y rejuvenecer el equipo J.A. REMENTERIA EIBAR. Miércoles, 27 junio 2018, 09:06

El filial del Eibar, el CD Vitoria, tiene contado su tiempo vacacional, se le está agotando, está pensando ya en la pretemporada que comenzará en el campo de Larrakozelaia, que pertenece al Iurretako, un escenario nada ajeno porque, a lo largo de sus últimas temporada ha venido entrenando en este terreno de hierba artificial. Igor Gordobil y sus hombres empezarán el 11 y 12 de julio con las pruebas médicas para, el día 13, ponerse a rodar en lo que estrictamente es la puesta a punto.

La dirección deportiva azulgrana se halla diseñando el calendario de partidos de su filial, pero no diferirá mucho del curso pasado. Seguirá jugando oficialmente en Olaranbe. Aún no se han anunciado fichajes, salvo el de Atienza del Fuenlabrada. El objetivo del CD Vitoria es la permanencia en Segunda B, en la pasada campaña mantuvo matemáticamente la categoría en su primer año en la misma en la última jornada. «Siendo el primer año en Segunda B, haberse salvado la última jornada, donde dependíamos de nosotros, es un paso importante para el crecimiento de los chicos. La próxima temporada intentaremos asentarnos y que los jugadores crezcan más tras ésta que ha sido su primera temporada en la categoría. Queremos rejuvenecer el equipo un poco más, por eso jugadores con muy buenas valoraciones no siguen con nosotros, porque dejan de ser sub23», ha señalado el director deportivo armero Fran Garagarza.

Hasta ahora han causado baja en el filial Fran Pastor, Jon Ander Amelibia, Julen Azkue, Diego Martínez, Imanol Sarriegi, Christian Moreno, Iñigo Ibargoien y Asier Etxaburu, que no continuarán en su segundo equipo. La configuración del filial está dando sus pasos, a lo largo del verano se procederá a alguna incorporación. El técnico Igor Gordobil seguirá manteniendo su equipo de trabajo con Jon Larreategi como segundo.

Adiós de Asier Etxeberria

El jugador del filial Asier Etxeberria tras 18 años jugando ha dicho adiós al fútbol, su rodilla le ha forzado a dejarlo antes de lo que le hubiera gustado. El defensa getxotarra ha sido uno de los jugadores del CD Vitoria que ha contribuido a la permanencia del cuadro alavés. La dirección deportiva deberá buscar un sustituto.

Un grupo potente

El grupo en el que va a jugar por segundo año consecutivo el Vitoria estará integrado por Real Unión, Real Sociedad B, Athletic B, Barakaldo, Gernika, Leioa, Amorebieta, Durango, Arenas de Getxo, Izarra, Tudelano, Langreo, Sporting B, Oviedo B, Gimnástica de Torrelavega, Ráncig de Santander, UDLogroñés, Calahorra y Mirandés. Mucha rivalidad y equipos conocidos, destacar la presencia de los recién ascendidos Durango, Calahorra, Gimnástica de Torrelavega, Langreo y Oviedo B. Un grupo potente con un filial, que es el CD Vitoria del Eibar, y cuatro dependientes, casos de la Real Sociedad b, Athletic de Bilbao B, Oviedo B y Sporting B.