Victoria del cadete de Liga Vasca armero Martes, 21 noviembre 2017, 09:31

El cadete de Liga Vasca del Eibar ganó 2-1 al Ordizia. El once inicial de los armeros fue Unai A, Iker.E, Gaizka, Ander, Gontzal, Kepa, Julen.A, Josu, Iker. C, Zubizarreta y Urko. También jugaron: Asier, Silva, Etxaluze, Jairo y Markel. Los goles fueron de Iker. C y Silva El Ordizia dio la cara ante un Eibar que perdonó en exceso ante la portería rival y tuvo que trabajar duro hasta el último minuto para llevarse los tres puntos. Se adelantó el conjunto local gracias a un contraataque culminado por Iker. C, pero un error de la defensa en un saque de banda en contra propició el empate. En la segunda parte los armeros tuvieron numerosas ocasiones de gol pero hasta el tramo final no fueron capaces de establecer el 2-1, obra de Silva, que a la postre sería definitivo. Buen triunfo de los azulgrana.