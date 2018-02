El CD Urki, cuarenta años de federado Txus Alzaga, presidente de la entidad urkista, destaca que el club trabaja por la formaciónEl club armero comenzó en 1978 a tomar parte en competición reglada J.A.REMENTERIA DV. Domingo, 25 febrero 2018, 09:30

El CD Urki lleva 40 años consecutivos siendo equipo referente en Gipuzkoa. «Antes, según he leído en algunos documentos, en los años que van de 1972 a 1977, nuestro club competía de manera no reglada, se trasladaba a disputar torneos, no estaba en competición federada, lo hizo por primera vez en 1978», apunta Jesús Alzaga, presidente del Urki que, cuando finalice esta campaña, va a cumplir treinta y cinco años al frente de la entidad. El mandatario destaca que en las últimas campañas ha observado un nivel más alto en las distintas plantillas, cree que la razón estriba en la escuela de fútbol del Eibar. «Hemos detectado que hay más nivel en los equipos y la razón puede estar en la enseñanza que se recibe en la escuela de fútbol del Eibar. Nos hemos visto en la obligación de descartar chavales por no tener sitio en Unbe y de falta de entrenadores. Este año hemos sacado un equipo más en infantil masculino», remarca Alzaga.

El Urki está convenido con el Eibar, en la sección de fútbol femenino mantiene un alto nivel en su relación. «Estamos satisfechos porque el nivel competitivo de los equipos es alto y estamos luchando bien. Trabajamos para que se mantenga en la categoría el Cadete de Honor y el Juvenil de Honor, concretamente en el caso de los juveniles hay que decir que están en la zona media», apunta el mandatario. El salto de calidad que ha dado el Urki es importante, aunque aún debe mejorar para alcanzar cotas más altas. Hay entrenadores como Haritz Iparragirre, Jesús María Etxebarria o José Gallastegi que han pertenecido al organigrama del Eibar y que ahora centran su labor en el Urki. Los once equipos, que suman cerca de doscientos jugadores y jugadoras, hacen que esta entidad tenga un potencial humano sustancial desde el punto de vista identitario. La directiva es la misma de los últimos años, «venimos trabajando por la formación y el desarrollo de cada chaval y chavala. Nuestra labor tiene un componente social, sin olvidarse de la competición y creo que las metas las vamos logrando paulatinamente», señala Alzaga. A nivel deportivo llevan tiempo persiguiendo el ascenso del Primera Regional a Preferente, pero por ahora se resiste. La directiva está compuesta por el presidente Jesús Alzaga; vicepresidente Victoriano Calderón; secretario Fernando Valle; vocales Fernando Azcoaga, José Francisco Bilbao y José Luis Arratibel.