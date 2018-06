SD Eibar Unai Elgezabal: «No consideraría un fracaso volver a ser cedido; es parte del aprendizaje» Unai Elgezabal, durante una comparecencia esta temporada como jugador del Numancia. / HERALDO-DIARIO DE SORIA El central cedido por el Eibar en el Numancia vive con ilusión las horas previas del primer encuentro por el ascenso ante el Zaragoza en Los Pajaritos LETIZIA GÓMEZ Miércoles, 6 junio 2018, 07:56

A las 20.30 horas de esta tarde, Pere Milla y Unai Elgezabal, los dos jugadores que el Eibar tiene prestados en el Numancia, abrirán el playoff de ascenso a Primera con un duelo de altura ante el Zaragoza. El central vizcaíno tiene menos opciones que el delantero para partir de titular, pero la misma ilusión que desborda a todos los sorianos.

- Menos de 24 horas para abrir la eliminatoria, ¿nervioso?

- Más que nervios lo que tenemos es mucha motivación y ganas de ponerle la guinda a la temporada llevando al Numancia a Primera.

- Para agonía, la de la clasificación en la última jornada...

- Fue muy intenso, porque no dependíamos de nosotros, pero al final lo logramos. Hemos hecho un año bastante completo, hemos logrado entrar y vamos a por todas.

- ¿Qué ambiente se respira en Soria?

- La gente está muy ilusionada. Hacía diez años que no se disputaba un playoff y todo Soria se ha volcado con el equipo. El estadio va a estar lleno y seguro que nos van a empujar con fuerza ante el Zaragoza.

Lugar Urduliz (Bizkaia), el 25 de abril de 1993. Tiene 25 años. Inicios Se formó en el Danok Bat, el mismo equipo del que salió Capa, y el Athletic lo captó para jugar en el Basconia (12-13 y 13-14), en Tercera. En la 14-15 jugó en la Cultural de Durango, de donde dio el salto a Segunda B con el Barakaldo (15-16). En el Eibar Hace dos veranos se convirtió en fidelizado del Eibar, que el año pasado lo cedió al Alcorcón de Segunda y esta temporada al Numancia, también en la categoría de plata.

- Se cumplen nueve años del último descenso del equipo soriano...

-Son muchos años lejos de Primera y hay ansia por volver, y más viendo que otros equipos modestos que han ascendido se están asentando en la categoría. Nos gustaría seguir su estela.

- Además del entrenador, Jagoba Arrasate, hay siete vascos en el plantel, bastantes más que en el Eibar ¿Cómo se explica?

-Estamos el comando vasco (ríe). No sé, por la cercanía, por la relación que este club ha tenido con los equipos vascos... El caso es que tenemos muy buen ambiente y siempre es agradable estar con gente que sientes cercana.

- La fuerza del Numancia reside en su gran rendimiento en Los pajaritos.

- Sabemos que en casa estamos siendo fuertes. Nuestro campo es un fortín y queremos darle prioridad a este primer partido en casa y lograr un buen resultado de cara a la vuelta. Sabemos que el Zaragoza es un rival muy fuerte. Tanto en casa como allí nos ganaron, pero esa es otra historia. Trataremos de decantar la eliminatoria a nuestro favor aquí.

- El año pasado peleó por la permanencia con el Alcorcón y este año por el ascenso con el Numancia. ¿Le van las emociones fuertes?

- Son dos objetivos muy diferentes, pero al jugador le hacen crecer, madurar y aprender a llevar las situaciones de una manera más calmada y con optimismo.

- Ha disputado 19 partidos de Liga y tres de Copa, casi todos como titular, pero de manera muy intermitente.

- Está claro que habría preferido tener más continuidad, pero se ha dado así. De todo se aprende, de jugar, pero también de estar fuera apoyando a los que juegan. Me ha servido para madurar y siempre intento sacar lo positivo de todo.

- ¿Cree que se ha ganado el derecho a jugar en el Eibar?

- Sé la gran competitividad que hay allí. No es algo que dependa de mí. Tendrá que ser el cuerpo técnico el que tenga que valorar los pros y los contras. El Eibar ha hecho una temporada muy grande y la exigencia será máxima. Todos los años hay gente nueva y habrá que pelear al máximo para intentar quedarse.

- Le queda un año más de contrato. ¿Después de dos cesiones, aceptaría una tercera?

- Ese tipo de decisiones las toman otros. Mi obligación es centrarme en mi mejora y tanto si me quedo como si me tengo que ir a otro sitio, trataré de dar lo mejor de mí. No consideraría un fracaso volver a ser cedido. No es lo ideal, pero es parte del aprendizaje.

- A excepción de Rivera, que descendió con el Barça B, todos los cedidos han ascendido, como Bebé con el Rayo, o están disputando el playoff de ascenso...

- Es una muy buena noticia para el Eibar y los clubes en los que hemos estado. Es una oportunidad muy bonita que hemos sabido aprovechar.

- ¿Qué me dice del noveno puesto del Eibar?

- Ha sido una temporada histórica, redonda. Solo el hecho de ser el mejor equipo vasco ya indica el gran nivel que ha dado. Es una Liga muy competida, con grandísimos equipos y se ha estado cerca de Europa. Mucho más no se puede pedir. Pese a que tuvo un comienzo complicado, lo bueno es que nadie dudó del equipo. Siguieron creyendo en su estilo y eso fue determinante.

- El plantel ha sufrido bajas importantes, en especial la de Dani García y Ander Capa. ¿Cree que pasará factura?

- Nunca se sabe. Ander y Dani han marcado una época. Han sido jugadores muy importantes y, sin duda, son parte de la historia más brillante del Eibar. Su marcha puede marcar un antes y un después, pero hay gente muy capacitada para marcar el rol que ellos tenían y cada año se ve que los que llegan hacen enseguida suya la filosofía del club.