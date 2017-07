SD Eibar Elgezabal: «Si vuelvo a ser cedido no será un fiasco para mí, me toca aprender» Unai Elgezabal conduce el balón. / MORQUECHO El central baracaldés no pierde la esperanza de quedarse en el primer equipo, pero es consciente de que sus opciones son escasas LETIZIA GÓMEZ EIBAR Sábado, 29 julio 2017, 09:55

Tras una campaña como cedido en el Alcorcón que califica de «enriquecedora», Unai Elgezabal (Barakaldo, 1993) espera con expectación la decisión del club sobre su futuro inmediato. Acumuló 21 partidos ligueros y siete de Copa con los alfareros, una cantidad que puede ser insuficiente para dar el salto al primer equipo, pese a que su papel fue fundamental para que el conjunto madrileño lograra sellar la permanencia. Es un joven paciente y, aunque sueña con vestir la camiseta del Eibar, está preparado para «seguir aprendiendo» donde le digan. Si no es esta ocasión, le queda otro año más de contrato para conseguirlo. No tiene previsto rendirse.

- Está de vuelta en el equipo tras la cesión en el Alcorcón. ¿Qué lectura hace de su paso por el equipo alfarero?

- Ha sido un año positivo. Por momentos ha sido duro, primero porque sufrí una fractura en la nariz que me tuvo de baja en los inicios de la temporada, pero sobre todo por la situación del equipo. Nos ha tocado pelear mucho para lograr la permanencia. Hasta el último momento sufrimos mucho pero, para ser mi primer año fuera de casa ha sido realmente positivo. He tenido un papel importante en el equipo y me ha servido para madurar.

- También se sufre mucho en las pretemporadas. ¿Cómo han ido estas primeras semanas de trabajo?

- Las pretemporadas siempre son muy duras porque vienes de varias semanas de vacaciones y se trata de coger el ritmo a marchas forzadas. Eso exige un gran esfuerzo físico, pero al estar aquí todos juntos en este paraje estamos disfrutando mucho. Concentraciones como estas sirven para conocer mejor a los jugadores que acaban de llegar y para que la adaptación al equipo de todos sea mucho más rápida.

- Es consciente de que el Eibar cuenta solo con tres centrales. ¿Cree que eso incrementa la posibilidad de que se quede en el primer equipo?

- Es complicado. Yo ahora estoy centrado en el día a día, tratando de disfrutar, pero sobre todo de aprender, que es lo que me corresponde hacer ahora. Y aquí estoy aprendiendo de los mejores, dándolo todo para sacar lo mejor de mí mismo y luego el tiempo lo dirá. No es una decisión que dependa de mí, así que no me pongo metas, porque son otros los que me las tienen que fijar.

- Pero la esperanza es lo último que se pierde.

- Ahora lo que tengo que hacer es trabajar, aprender y demostrar de lo que soy capaz. Luego el club decidirá lo que tenga que ser. Es el momento de ir aprendiendo al máximo, pero tengo claro que volver a ser cedido no sería ningún fiasco, porque lo que me toca ahora es aprender, aunque como oportunidad sería muy bonito poder quedarme.

- Le quedaría otro año más aún para conseguirlo.

- Me queda este año y otro más de contrato y el objetivo es llegar al primer equipo, pero prefiero ir fijando objetivos a corto plazo. Tengo que estar preparado para lo que venga, pero insisto en que si tengo que volver a ser cedido no será una decepción.

- ¿Cabe un posible retorno al Alcorcón o le gustaría un cambio de aires?

- Lo que me digan. Mi etapa en el Alcorcón ha sido enriquecedora y no cierro puertas a nada ni a nadie. Lo que tenga que venir, vendrá. Estoy abierto a todo.

A la espera de la decisión

- En cualquier caso, es conveniente que conozca su destino, sea cual sea, cuanto antes.

- La próxima semana será clave en ese sentido. En el caso de que tenga que salir, es mejor que sea cuanto antes para poder adaptarme rápido al nuevo equipo, porque el inicio de la Liga está a la vuelta de la esquina y estas semanas de preparación suelen ser fundamentales. Espero que en los próximos días me lo comuniquen para tenerlo claro.

- Formó pareja con Paulo Oliveira en el partido ante el Leeds. ¿Qué le pareció?

- Muy bueno. Me gusta aprender de jugadores de élite como él. Es un central muy serio, humilde, rápido y contundente. La verdad es que me ayudó mucho. Es un perfil que encaja perfectamente en el equipo. Hay mucha competencia y jugadores como él hacen que el equipo mejore y que el Eibar pueda aspirar a cuajar otra campaña como la de la temporada pasada.

- Entonces, ¿cree que el Eibar ha dado en el clavo como hizo en su día con Lejeune?

- Las comparaciones son odiosas. Sería un error compararlos. Florian hizo un grandísimo año y ha dejado un gran rendimiento económico en el club. Paulo es Paulo, es un jugador diferente, pero seguro que lo hará muy bien. Que hayan pagado tanto quiere decir que tiene condiciones buenas, y estoy seguro de que le irá bien, lo que supondrá que al Eibar también.