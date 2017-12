S.D. Eibar Los tres triunfos no varían la hoja de ruta con vistas al mercado invernal Fran Garagarza asegura que la buena racha de las últimas semanas «no nos está haciendo cambiar el rumbo» respeto a los fichajes planificados L.G. EIBAR Martes, 5 diciembre 2017, 07:31

El mal arranque de competición liguero activó la maquinaria de la dirección deportiva para buscar en invierno la solución a las carencias que mostraba el Eibar. Y nada ha cambiado al respecto. Los motores siguen en marcha pese a que los nueve puntos sumados en las tres últimas jornadas hayan allanado el camino hacia la permanencia. «Si creéis que nos movemos por sensaciones de tres semanas nos tendrían que echar», dijo al ser cuestionado sobre si el buen rendimiento del equipo en las últimas citas han hecho variar la hoja de ruta prevista para el mercado invernal. «Hay que funcionar con seriedad. A veces las adaptaciones llevan su tiempo. Por suerte llevamos una racha buena, pero no nos está haciendo cambiar de rumbo».

Tanto él como la presidenta dejaron entrever que habrá «más esfuerzos» en diciembre, aunque una vez más el director deportivo mostró sus dudas sobre las posibilidades que ofrece esta ventana. «No es fácil mejorar lo que tenemos y no es fácil encontrar lo que se necesita en el mercado invernal», aunque a su lado tenía el ejemplo palpable de que si se busca y se paga siempre se puede encontrar un buen producto. «Los que estamos trabajando lo tenemos bastante dirigido. La prioridad era Fabián y eso lo hemos logrado».

Pese a que las necesidades ahora parezcan menos urgentes, lo cierto es que el club está buscando un central y un pivote con el que reforzar el plantel, lo que obligaría a dar de baja a dos efectivos, dado que con el aterrizaje de Orellana ya se han cubierto todas las fichas permitidas. En cualquier caso, Garagarza no quiso desvelar los nombres de los dos posibles sacrificados. «Es obvio que somos 25 y para haber una entrada tiene que haber alguna salida. Lo analizaremos muy detalladamente cuando toque. Somos más optimistas con las lesiones que hace un mes. Vamos a ver su evolución para tomar decisiones».

Y es que si las previsiones se cumplen, en cuestión de dos meses Mendilibar podría tener también a su disposición a Yoel y Pedro León, que dotarían al equipo de un plus de calidad con el que hasta ahora no se ha podido contar. «Ya sabéis cómo está el parte de lesionados. No es positivo, pero día a día las cosas están empezando a mejorar. Yoel ya está haciendo trabajo específico y los plazos se van a cumplir».

Algo más prudente se mostró a la hora de referirse al extremo murciano, del que dijo que está haciendo «un esfuerzo admirable. Por ahora no puede hacer gran cosa, pero creo que cada día está más cerca. Está metiendo muchas horas en su recuperación. Es un ejemplo, porque todos vemos el calvario que está pasando. Es de admirar y somos optimistas».

Caso aparte es el de Fran Rico, que sigue con su recuperación, aunque en este caso impera el pesimismo dentro de la entidad. Es uno de los candidatos fijos a quedarse sin su plaza federativa.