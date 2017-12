S.D. Eibar Terapia de choque para Orellana MORQUECHO El primer fichaje invernal del Eibar se ejercitó ayer con sus nuevos compañeros, aunque no podrá jugar hasta enero L. G. EIBAR. Domingo, 3 diciembre 2017, 10:13

Fabián Orellana ha pasado del cálido clima de Valencia, donde ayer hizo fresquito y eso que se alcanzaron los 14 grados, a tener que realizar su primer entrenamiento con su nuevo equipo en un césped cubierto de una nutrida capa de nieve como hacía años que no se veía ni siquiera por Atxabalpe. Con un ojo clínico, el chileno eligió la jornada más fría posible para ir rompiendo el hielo.

Vamos, una terapia de choque en toda regla para iniciar su proceso de adaptación a la que será su nueva casa hasta final de temporada, y por más tiempo si el Eibar logra la permanencia porque entonces el club armero lo tendrá que comprar de forma obligatoria por una cantidad que según se ha dicho desde Valencia rondaría los dos millones de euros.

Y parece que el ya exjugador del Valencia viene dispuesto a habituarse a su nuevo hogar lo más rápido posible porque, al contrario que algunos efectivos azulgranas que parecían ir preparados para ascender al Everest, él no saltó al césped especialmente tapado.

A diferencia de en Vigo, el chileno se ha ido del Valencia sin hacer ruido, con total profesionalidad

Había sido ya presentado como nuevo miembro de la familia azulgrana en el vestuario, por lo que en cuanto pisó el nevado césped se comportó como uno más, participando activamente durante la sesión.

Orellana no podrá ser alineado en ningún partido oficial hasta el próximo 1 de enero, por lo que dispone de prácticamente un mes para ir conociendo a sus compañeros y asimilando la idea de juego de Mendilibar que el Eibar ha empezado a plasmar hace solo tres partidos.

Viendo el ímpetu con el que afrontó su primer día de trabajo en el Eibar es de suponer que estará ansioso por que el calendario despida el 2017 para empezar a disponer el año que viene de los minutos que Marcelino le ha negado desde que arrancó el campeonato. No fue apartado, como le ocurrió con Berizzo en el Celta. Simplemente no le dio más oportunidad que la titularidad en el partido de ida de la Copa en Zaragoza porque el técnico asturiano ya le había dejado claro desde el principio que no entraba en sus planes.

Ha salido del Valencia por la puerta de atrás sin hacer ruido y agradecido al club ché, con total profesionalidad. El internacional chileno será presentado mañana en Ipurua.