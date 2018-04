S.D. Eibar Takashi Inui: «Todavía no sé lo que va a pasar con mi futuro» B.O. EIBAR. Lunes, 2 abril 2018, 09:41

Al presidente de la Liga, Javier Tebas, se le escapó ayer que Inui iba a jugar en el Betis la próxima temporada. El japonés compareció ante los medios tras el encuentro y no se pudo escapar sin que se le realizara la pregunta. ¿Tiene ya decidido su futuro? Inui se echó a reír, pero solo dijo que «ahora en lo único que estoy pensando es en los partidos que restan para que finalice la temporada y en hacerlo lo mejor posible aquí. No entiendo nada de lo que ha pasado con Tebas y solo puede decir que todavía no sé lo que va a pasar con mi futuro. Yo estoy muy feliz en el Eibar, tengo una gran relación con el entrenador y con los jugadores y estoy centrado en hacer lo mejor para las próximas jornadas».

El jugador del Eibar también habló del derbi y apuntó que «hemos hecho un buen partido, pero es una pena que no hayamos podido ganarle a la Real. Ahora hay que pensar en el próximo partido».