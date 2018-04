S.D. Eibar Setién recuerda que «el Eibar no se me ha dado nada mal» L.G. EIBAR. Sábado, 7 abril 2018, 08:29

La última vez que Quique Setién se topó con el Eibar se volvió para Sevilla cargado con un saco repleto de cinco goles y de numerosas críticas por una pésima imagen que ayer quiso defender. «Es verdad que en la primera vuelta encajamos cinco goles, pero aunque digan que estoy fumado creo que allí no hicimos las cosas tan mal y el resultado no reflejó lo que pasó. El partido se nos complicó con un penalti y una expulsión, pero hicimos muchas cosas bien». Y por si alguien no lo supiera, el técnico cántabro dejó caer que su balance de resultados frente al Eibar es positivo. «El Eibar no se me ha dado nada mal y le conocemos perfectamente. Será difícil, como lo son todos, pero no podemos tomar como referencia aquel 5-0».

Casi cinco meses después, ha situado al equipo verdiblanco en los puestos europeos y le llueven halagos. Como buen amante del ajedrez que es, ni entonces se dejó llevar preso de los nervios ni ahora por la euforia. Eso sí, dice tener claros sus movimientos para tratar de lograr un nuevo jaque mate, sin olvidar que enfrente tendrá un equipo que se ha ganado el derecho a pelear por un premio que no estaba entre sus objetivos. «El Eibar es un equipo que nos va a apretar arriba. Sabemos los registros que maneja para hacer goles. Te presiona, mete el balón en el área, posee futbolistas fuertes e intensos que juegan bien al fútbol».

Pero también dijo conocer al dedillo las carencias de su rival, aunque en este caso no quiso destacar ninguna de ellas. «Tiene sus puntos débiles. Creo que estamos en un muy buen momento y soy optimista».