S.D. Eibar Sergi Enrich y Pedro León trabajan con el grupo Pedro León ya está entrenando con normalidad, aunque aún es temprano para afrontar la competición. Mendilibar tiene opciones de contar en La Rosaleda con Enrich, que en los últimos días ha estado entre algodones 18 agosto 2017

Pedro León y Sergi Enrich entrenan con normalidad, lo cual ya es una buena noticia. El menorquín Enrich puede tener alguna opción de estar con el resto de sus compañeros el lunes en Málaga, no así Pedro León que apenas ha realizado la pretemporada en condiciones. Es ahora en los últimos días cuando está teniendo una actividad destacada con el resto de sus compañeros y se espera que para la tercera jornada de la Liga esté listo.

Mendilibar y sus hombres trabajan en Atxabalpe en su afán de estar a punto para visitar al cuadro malacitano. En la agenda de trabajo del primer equipo no se refleja actividad en la jornada de hoy, y es mañana y pasado cuando tendrán sesiones de cara al choque del lunes en La Rosaleda. El delantero Charles Dias de Oliveira, que jugó en el Málaga las dos últimas temporadas, afirma que el partido ante el Málaga es «especial para mí porque he disfrutado mucho allí». Sobre la pretemporada del Eibar, Charles considera que es «bastante buena. Hemos tenido bastantes partidos contra equipos importantes y creo que hemos dado el nivel que el míster esperaba. Son entrenamientos. Lo que vale es a partir del lunes, que es cuando hay que estar a tope y no se puede fallar y el equipo llega muy bien. Tenemos algunas bajas importantes pero estamos muy bien para afrontar este comienzo de liga. Lo importante es que el equipo dé buena imagen y consiga el objetivo, que es ganar o por lo menos no perder». Charles puede estar en el once que presente el preparador armero. Todo dependerá del estado de forma de Enrich que, en los últimos días, ha estado entre algodones por unas molestias en un de sus rodillas tras un golpe recibido ante el Schalke 04.

Mientras que Charles, ex del Málaga destaca sus impresiones, Adrián, exjugador del Eibar y ahora en el equipo malacitano, señala que «llegamos bien físicamente. Hemos preparado bien este partido y llegamos al lunes en condiciones para ganar al Eibar». Adrián sabe que el cuadro armero será un rival duro. «Tienen una idea y un bloque que se mantiene desde que llegó Mendilibar al club. Han mantenido jugadores y el equipo tiene un rumbo claro». El madrileño, que ha estado en las dos últimas campañas en las filas armeras, puede tener su protagonismo en el Málaga ante los eibarreses.