S.D. Eibar Semana a pleno rendimiento en el S.D. Eibar Mendilibar se dirige a la plantilla en el entrenamiento de Atxabalpe. / MICHELENA Desde ayer hasta el sábado la plantilla trabajará para cerrar la pretemporada. Mendilibar tiene previsto en la jornada de hoy doble sesión, una matutina en Atxabalpe y otra vespertina en el campo de Ipurua J.A. REMENTERIA EIBAR. Martes, 8 agosto 2017, 07:43

Puede calificarse de intensa semana de trabajo la que afronta el plantel armero. Desde ayer por la tarde hasta el sábado inclusive, en la programación del cuerpo técnico no se contempla ningún día de descanso, a priori, salvo el domingo. Mendilibar y sus colaboradores quieren limar todos los aspectos pendientes, una labor que requiere esfuerzo y tenacidad y, el mejor ejemplo, es que en estos días su maquinaria estará a pleno rendimiento. Estas seis últimas jornadas de la pretemporada mantendrán una tónica de exigencia total. Sin ir más lejos, hoy se contempla una doble sesión matinal en Atxabalpe y vespertina en Ipurua, sobre el césped del histórico campo se centrará en aspectos tácticos/estratégicos, en el cuaderno del preparador de Zaldibar se ha tomado buena cuenta de los apartados a pulir. A lo largo de los amistosos ha detectado errores que a erradicar y, para tal fin, no hay mejor remedio que trabajar y trabajar. En reiteradas ocasiones ha repetido que los resultados de preparación no tienen un valor absoluto, sino más bien son fundamentales para ir plasmando la idea del juego que desea emplear a lo largo de la campaña.

Esta semana concluye con dos sesiones amistosas con Osasuna, el viernes, y Zaragoza, el sábado, viejos conocidos porque, ya, también, en la pasada pretemporada, se enfrentaron por estas fechas. Una vez disputadas, Mendilibar y sus hombres se centrarán en el primer partido liguero en La Rosaleda ante el Málaga.

En la a actualidad del Eibar destaca su necesidad imperiosa de fichar un central, un zaguero que venga a apuntalar el eje defensivo. La valoración de los técnicos es que en el corazón de la defensa ahora mismo se vive una situación de orfandad ante la ausencia de Leujene y se entiende vital una contratación para reforzar una zona transcendental que solo cuenta tres mimbres: Gálvez, Ramis y Oliveira. Es el flanco que genera ahora mismo dudas, es por ello que el cuerpo técnico incide en la necesidad de una incorporación. El fidelizado Elgezabal, que estuvo la pasada campaña en el Alcorcón, no es prioridad para sumarse al nuevo proyecto y está en ciernes su salida. Es un jugador que cuenta con varias opciones de la división de plata y su pretemporada no está pasando desapercibida. El director deportivo armero Fran Garagarza ha admitido que el barakaldés será cedido, pese a que está realizando una óptima pretemporada y pide con su trabajo formar parte de la primera plantilla. Los rectores armeros apuestan por seguir con su proceso de maduración para, en un corto plazo, provocarle el salto definitivo a ser uno de los futuros centrales del primer equipo.

Ante el Sevilla en el Pizjuán

El Eibar ya conoce el horario del choque que debe afrontar en la tercera jornada frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Jugará el día 9 de septiembre, sábado, a las 18.30 horas. La visita a la capital hispalense en las tres campañas como equipo de la máxima categoría ha tenido un balance de dos derrotas y un empate. Una plaza complicada para los azulgrana ante un rival con aspiraciones europeas.

Los armeros debutarán como locales el 27 de agosto, domingo, a las 18.15 horas, ante el Athletic e inaugurarán la Liga el 21 de agosto, lunes, a las 22.00 horas en La Rosaleda contra el Málaga. Hablando del primer rival, hay que remarcar que el equipo costaleño ha jugado seis partidos de pretemporada, con pleno de derrotas -seis de seis-, lo que levanta cierta preocupación y dudas en su entorno.

El pobre balance realizador, con dos goles, también surte inquietud en ese masa social que es sabedora que a la vuelta de la esquina les visita el Eibar, un rival que siempre resulta complicado.