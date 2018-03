SD Eibar Seedorf pone a prueba la paciencia de Riazor EFE DV Sábado, 3 marzo 2018, 08:50

El Deportivo sorprendió al mundo entero con el fichaje del holandés Clarence Seedorf, pero por ahora no ha logrado el golpe de efecto que se esperaba. De hecho, las tres derrotas y el empate obtenidos desde su debut en casa ante el Betis ya han despertado la primeras criticas hacia él. La doble sesión, con comida entre una y otra, no es del gusto de todos en el club y su anarquía tiene mareados a los periodistas. Si los resultados no llegan, es un cóctel letal. Seedorf, sin embargo, se declara con fuerzas para seguir adelante y apunta que la parte más dura es para los jugadores. «Sé que es una situación muy difícil para los chicos, pero estoy aquí para animarles y cambiar página rápido», señala.