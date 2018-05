S.D. Eibar Emotiva tarde de despedidas en el S.D. Eibar Dani García y Ander Capa, dos de los jugadores que abandonarán el Eibar, en Atxabalpe. / MORQUECHO Hasta nueve jugadores del S.D. Eibar podrían jugar el sábado su último partido en Ipurua LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Miércoles, 9 mayo 2018, 07:04

Ipurua vivirá el sábado una de sus tardes más especiales y emotivas. El partido ante el Las Palmas será el último que el S.D. Eibar dispute ante su público y eso conlleva irremediablemente tener que decir adiós de un importante número de efectivos del actual plantilla, algunos considerados buques insignias del equipo en los últimos años. Hasta nueve jugadores concluyen contrato al término de la presente campaña y, al margen de los que ya tienen confirmados sus próximos destinos, el club no ha dado, de momento, pasos para retener a los restantes.

Se avecinan algunas despedidas dolorosas en el S.D. Eibar, puesto que entre los que ya se sabe que no volverán a vestir la camiseta azulgrana se encuentran Ander Capa y Dani García, los dos únicos jugadores que sobrevivían de aquel recordado equipo comandado por Gaizka Garitano que consumó la hazaña de ascender de manera consecutiva de Segunda B a Primera División.

La marcha del portugalujo está más que asumida, porque ya en septiembre se anunció su futuro traspaso al Athletic por un importe de tres millones de euros, después de que el lateral hubiera aceptado ser renovado imponiendo esta cláusula, a modo de última aportación a la causa tras su larga trayectoria en el club armero.

Con la marcha de Capa y Dani García, el S.D. Eibar perderá a dos de los iconos de su época más gloriosa

El club rojiblanco será también el próximo hogar de Dani García, el futbolista que ha portado el brazalete de capitán del equipo azulgrana en tres de las cuatro temporadas que el club lleva militando en la máxima categoría. No habrá una cuarta porque las negociaciones para su renovación no fructificaron y porque él mismo ha reconocido que no seguirá al término del campeonato, aunque sin confirmar las noticias que apuntan a su marcha a Lezama. Sea como fuere, el S.D. Eibar perderá a sus dos principales iconos de su época más gloriosa.

El del sábado también será el último partido de Takashi Inui ante la que ha sido su afición en las tres últimas temporadas. Llegó por sorpresa a finales de agosto de 2015 procedente del Eintracht de Frankfurt previo pago de 300.000 euros, lo que le convirtió en el fichaje más caro de la historia hasta esa fecha. Se marcha al Betis gratis, aunque durante su estancia el S.D. Eibar ha podido acceder a un mercado japonés hasta ahora reservado solo para el Real Madrid y el Barcelona.

Juncà, Fran Rico, Jovanovic...

También dirán adiós de forma definitiva David Juncà, que según afirman desde Vigo ya se habría comprometido con el Celta, así como Fran Rico, cuyo período de dos años de cesión por parte del Granada concluye sin que el gallego haya podido superar la lesión de la que tuvo que ser operado en abril del pasado año. No parece probable tampoco que el Eibar vaya a extender la estancia del serbio Vukasin Jovanovic, que no ha dispuesto de ni un solo minuto desde que el Girondins de Burdeos lo prestó el último día del mercado invernal.

Y aún queda por saber qué decisiones tomará la entidad azulgrana en lo referente a los casos de Iván Ramis, David Lombán y Charles, cuyos contratos expiran el próximo 30 de junio. La pretensión de los tres es la de continuar, pero aún no se les ha ofrecido la renovación.