Habrá más salidas que Gálvez y Rivera

LETIZIA GÓMEZ Sábado, 30 diciembre 2017, 08:24

Son días de mucha actividad en las oficinas de Ipurua, pero poco a poco las piezas del puzzle van encajando. El Eibar necesita hacer hueco para dar cabida a los que han venido y al central que se espera con paciencia y, por de pronto, ya ha encaminado la cesión de Alejandro Gálvez a la UD Las Palmas y también acelera las gestiones para buscar el mejor acomodo posible para Christian Rivera, un diamante que quieren pulir de cara al futuro. Con estas dos salidas bastaría para poder inscribir a las tres incorporaciones previstas, pero según desveló ayer a DV José Luis Mendilibar se prevé una baja más a petición de un jugador que quiere tener más minutos de los que dispone aquí.

Se trata, según el técnico, de un efectivo del plantel que «ya quiso salir en verano, pero que no se le pudo dejar porque era a última hora y eso nos obligaba a hacer un fichaje deprisa y corriendo». No hacen falta muchos más datos para pensar que se está refiriendo a Rubén Peña, al que el Leganés quiso recuperar en pretemporada, puesto que el abulense sigue siendo un jugador muy apreciado en Butarque después de convertirse en una de las piezas claves del ascenso pepinero hace dos temporadas.

No ha trascendido si el Leganés sigue manteniendo su interés por él, pero a buen seguro no le faltarán pretendientes, ya que aunque no ha conseguido despuntar en el conjunto azulgrana, siempre ha recibido los halagos de José Luis Mendilibar por su profesionalidad y entrega.

Ausencia reveladora

Tampoco a Alejandro Gálvez le ha hecho falta tener demasiado protagonismo para encontrar otro lugar en el que probar fortuna. Su ausencia en el primer entrenamiento tras la vuelta de vacaciones era una señal inequívoca de que el granadino estaba cerrando su salida al Las Palmas. Oficialmente, tenía permiso para faltar por cuestiones personales, aunque fue su propio padre y representante el que solo unas horas después desveló en Radio Marca que esos asuntos no eran otros que resolver su salida del Eibar. «La insistencia de Las Palmas ha sido la clave y la cesión se hará oficial en breve. Estamos muy ilusionados», declaró. Ya por la tarde se anunció que el central azulgrana se incorporará al conjunto insular como cedido hasta final de temporada y el club amarillo tendrá una opción de compra, no obligatoria, de 1,5 millones de euros.

Curiosamente, recala allí donde los armeros abrirán el año el próximo sábado 6 de enero (18.30 h.), pero el granadino, al que aún le resta un año más de contrato, no podrá enfrentarse a los que han sido sus compañeros porque el Eibar ha impuesto la conocida como cláusula del miedo.

Gálvez se marcha de la entidad azulgrana sin haber cumplido las expectativas que se depositaron en él cuando hace año y medio el Eibar abonó 1,5 millones al Werder Bremen. Venía avalado por sus anteriores experiencias en Primera con el Sporting de Gijón y después en el Rayo Vallecano, pero tanto en el pasado ejercicio y de forma más aguda en la presente temporada, se ha convertido en el último recurso de Mendilibar para el eje de la zaga. Se va con 23 partidos ligueros a sus espaldas, solo cuatro en este campeonato, y con la sensación de que será difícil volver a verle vestido con la camiseta armera.

Diop se suma hoy al grupo

Además de Gálvez también faltaron a la primera sesión Pape Diop, así como Gonzalo Escalante, Fabián Orellana y Takashi Inui, que contaban con permiso del club para no incorporarse al trabajo porque afrontaban viajes de larga duración desde sus respectivos países.

En principio todo ellos se unirán hoy al grupo, incluido el senegalés, que aunque no será presentado oficialmente hasta el próximo martes, podrá ir conociendo al técnico y a sus nuevos compañeros.

Después del suave plan de trabajo que la plantilla llevó a cabo ayer, el técnico armero tiene previsto ir endureciendo las sesiones conforme se acerque el momento de viajar a Las Palmas para intentar dar continuidad a la excelente racha con la que los azulgranas cerraron su participación en el 2017.