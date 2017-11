«Rubiales no es el candidato idóneo para presidir la Federación» Viernes, 24 noviembre 2017, 07:09

Javier Tebas rara vez escurre una pregunta y menos si ya tiene clara cuál va a ser su respuesta y, como ya sabía que todos los periodistas presentes en el acto de ayer le iban a cuestionar por la moción de censura presentada por Luis Rubiales, no se anduvo por las ramas. Claro y conciso señaló que el aspirante a presidir la Federación «no es el candidato idóneo» para dirigir esa institución porque no tiene «ni el apoyo de la Liga ni de muchos clubes». El presidente de la patronal del fútbol insiste en que «hay muchas personas que generan más consenso y presidir una Federación sin el apoyo de la Liga es difícil. Hay muchos estamentos que deciden, pero la Liga es un estamento muy importante para dotar de solidez a la Federación y si no le apoyamos por algo será».