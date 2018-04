S.D. Eibar Rubén Peña: «Este club es una familia; todos a muerte con él» Rubén Peña, enfrentado con Muntari durante el partido que enfrentó al Eibar con el Espanyol hace un mes. / MONCHO FUENTES Rubén Peña, recién renovado por el club armero, se muestra emocionado y agradecido por «esta nueva oportunidad que se me ha dado» L. G. EIBAR. Martes, 24 abril 2018, 07:43

Rubén Peña es el perfecto ejemplo de que con trabajo y tesón se puede llegar a cumplir los sueños. No ha llegado a deslumbrar y ni a vivir al menos un partido brillante que le consagre como jugador de Primera, pero cumple de manera correcta con todos los cometidos. Una versatilidad que ha derivado en una renovación para dos campañas que él ha acogido con la máxima felicidad. «Todo esfuerzo tiene su recompensa», apuntó poco después de haber firmado, consciente de que su silenciosa labor diaria no ha pasado desapercibida en la entidad azulgrana. «Cuando llego a un club nuevo doy el máximo de mí. A veces no salen las cosas, pero siempre lucho día a día por conseguir lo que quiero».

Sabe cuál es la clave de su merecido éxito. «Una de mis grandes virtudes es la polivalencia. Se me está viendo más en el lateral, pero yo siempre estoy dispuesto a hacerlo lo mejor que puedo y estoy contento».

No siempre ha podido sonreír como ahora, ya que en invierno se llegó a especular con su salida del club ante la falta de minutos. «Sí que hubo momentos duros al principio de temporada porque no participaba mucho, peor es muy importante seguir trabajando para el grupo y para uno mismo, porque la recompensa será para todos».

Futuro y esperanzas

Pleno de confianza, espera poder vivir grandes alegrías en un club con el que se siente plenamente identificado. «Este club es una familia. Somos pocos, pero vamos a muerte con el club. La afición siempre está, a las buenas y a las maduras y es primordial que ese empuje de Ipurua se mantenga. Ilusionado por esta nueva oportunidad que me ha dado el club. Tenemos los mismos objetivos y la misma ambición y hacerlo de la mano está muy bien. Queremos luchar por cosas grandes, pero nuestro objetivo siempre será la permanencia».