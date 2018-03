SD Eibar Un reto que exige bravura El entrenador azulgrana asegura que para hacer frente al Real Madrid «tenemos que estar a tope en concentración y sobre todo en valentía» L. G. Sábado, 10 marzo 2018, 08:55

El Eibar no se resigna a cerrar otra campaña sin poder puntuar en Ipurua ante uno de los tres grandes y, tras las derrotas sufridas ante el Atlético y el Barcelona, el Real Madrid se presenta como la última oportunidad de conseguirlo. Los armeros saben que ni el estado de ánimo ni el gran rendimiento ofrecido hasta ahora importan tanto como el hecho de que los merengues tengan o no un buen día. «Si ellos juegan bien será mucho más complicado. Si no están bien, entonces tendremos alguna opción», dijo tajante Mendilibar.

«Siempre que juegas contra un grande tienes la oportunidad de ganarle. No creo que sea mejor que otra. Pero desde el cuerpo técnico hasta el último jugador, los de un lado son mejores que los del otro lado, eso es una realidad», añadió.

Presión con intensidad

«Si nos quedamos mirando al rival perderemos, debemos hacer lo que sabemos»

Eso no va a hacer que el Eibar varíe su propuesta de siempre. «Lo que no cambiará es nuestra idea de jugar, ir hacia arriba y presionar con intensidad. Sabemos que son muy peligrosos por su gran velocidad. A ver a quién le sale bien el plan».

A ese plan no le puede faltar ni atención máxima ni arrojo constante. «El año pasado nos ganaron el partido rapidísimo, en 20 minutos. Tenemos que estar a tope en concentración y, sobre todo, en valentía. Si nos quedamos mirando al contrario, perderemos sí o sí. Respeto al rival porque son muy buenos, pero debemos centrarnos en hacer lo que sabemos».

Agradeció los elogios que Zidane envió al Eibar desde Madrid. «Agradecerle sus palabras, no solo hacia mí sino hacia el equipo. De lo poco que he tratado con él puedo decir que es un buen tío. Intentamos tener las cosas claras y cada domingo intentamos hacerlo, aunque no siempre sale como tú quieres. Nuestra idea es una y es la que vamos a tratar de plasmar».

Lo tendrá que hacer sin Sergi Enrich, en la recta final de su recuperación, y Orellana, en los pasos iniciales de la suya, pero con la presencia de Pedro León, que reapareció dando un recital ante el Villarreal, así como con Iván Ramis, que retornará al centro de la zaga tras perderse el choque ante el Deportivo debido a las rotaciones. Además, los dos arietes parece que tienen su hueco asegurado en el once.