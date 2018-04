S.D. Eibar Un reparto muy descompensado Dani García, el jugador de campo con más minutos, en el partido contra el Espanyol. / MORQUECHO De los 27 jugadores de la plantilla del Eibar en el presente ejercicio solo ocho han superado los minutos equivalentes a media temporada LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Martes, 10 abril 2018, 08:02

Quedan aún siete jornadas para que caiga el telón liguero y ya se puede afirmar que José Luis Mendilibar no ha podido ni podrá dibujar un once que se pueda considerar de gala. Los gajes del oficio y sus propias decisiones han llevado al técnico armero a tener que repartir los minutos de forma muy descompensada y le han impedido contar con un equipo definido, como sí había ocurrido en sus dos anteriores campañas.

Tanto en el año de su debut como el pasado año cuando firmó la mejor clasificación de la historia del Eibar, el de Zaldibar se mantuvo fiel a un bloque de diez u once jugadores que superaron con creces los 2.300 minutos de juego, aunque también contó con otro pequeño grupo de cinco o seis entre los que también fue repartiendo responsabilidades de forma habitual.

Este año, en cambio, ha tenido que hacer tantos encajes de bolillos que solo ocho de sus futbolistas han superado los 1.700 minutos que equivaldrían a disputar 19 partidos, es decir, media temporada. Por mucho que el técnico diera al resto la oportunidad de completar todos los encuentros que faltan, tan solo otros dos jugadores más llegarían a alcanzar los 2.000 minutos.

Más corto de lo que parece

Tras la salida en invierno de Bebé, Gálvez y Rivera, que se marcharon sin pena ni gloria y fueron suplidos por Orellana, Diop y Jovanovic, el técnico de Zaldibar ha tenido que afrontar la segunda vuelta con un plantel conformado por 24 futbolistas, pero más corto de lo que parece, ya que Yoel, Riesgo, Fran Rico y el central serbio cedido por el Girondins de Burdeos aún no han debutado, en tanto que Sergi Enrich lleva fuera de juego desde la víspera de arrancar la segunda fase de la competición.

De ahí que jugadores como Dmitrovic, que lo ha jugado todo menos la Copa, Dani García e Inui, los jugadores de campo que más minutos acumulan, así como Arbilla y Kike García copen la lista de los más utilizados por el preparador armero. Y aún así, se da la curiosa circunstancia de que el capitán, que ha disputado entre 34 y 38 choques por temporada desde que llegó al Eibar, este año como mucho podrá alcanzar los 33 si el entrenador cuenta con él en las siete últimas jornadas.

Y por contra, hay hasta seis futbolistas que no llegan a los 900 minutos, y algunos no llegan ni a la mitad. Varios de ellos suman pocas participaciones porque o bien llegaron en el mercado invernal, como los mencionados Diop y Orellana, ahora incluidos en el grupo de confianza de Mendilibar, o porque no han estado en disposición de jugar hasta hace bien poco, caso de Pedro León.

Pero hay otros efectivos que aun estando en plenas condiciones han tenido menos oportunidades, y Lombán, Juncà y Jovanovic son tres ejemplos palpables junto a Iván Alejo, que aunque ha participado en dos partidos más que Ramis ha dispuesto de alrededor de 300 minutos menos.

También sorprenden los números de Escalante, que suma 1.217 minutos en sus 22 partidos, de ellos solo 12 como titular, mientras que en las dos campañas anteriores era uno de los fijos, hasta llegar a los 2.820 minutos en los 34 compromisos que le concedió en la campaña 2015/16, de ellos 32 de inicio, así como los 2.021 que acumuló en los 30 partidos en los que fue alineado por Mendilibar un ejercicio después, 24 de ellos en el once inicial.