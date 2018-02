S.D. Eibar El regreso de Pedro León mitiga el dolor por el revés Pedro León, junto a Escalante, controla el esférico durante una sesión en Atxabalpe. / MORQUECHO Alegría en el vestuario del Eibar por la vuelta del murciano 269 días después LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Lunes, 26 febrero 2018, 07:45

No hay mal que por bien no venga. El Eibar retornó de Vigo con una amarga derrota, pero el partido de Balaídos será recordado por la reaparición de Pedro León nueve meses después de verle actuar por última vez en la jornada de cierre de la pasada campaña en el Camp Nou. Pese a la decepción que supuso irse de vacío del estadio celeste, todo el vestuario al unísono exteriorizó su alegría por tener de nuevo en el equipo al extremo murciano. Es un fichaje de lujo de cara a las 13 jornadas que restan, en la que los armeros, ahora con la incorporación del de Mula, lucharán por mantener viva la ilusión por alcanzar las plazas europeas.

Ha habido que esperar 269 días para ver de nuevo en acción a Pedro León. Después de dos operaciones en su rodilla izquierda, y después de poco más de un mes de pretemporada particular, ya se puede decir que el murciano ha dejado atrás una pesadilla que ha tenido al club armero en vilo.

Un mal sueño que proviene del final de la pasada campaña, cuando el jugador pasó por el quirófano la primera vez para tratar de solucionar las molestias que sentía en su rótula. Tenía todo el verano por delante y toda la ilusión por repetir e incluso mejorar el rendimiento de la pasada campaña, en la que acabó como segundo máximo anotador del equipo con diez goles.

El de Mula ha vuelto puntual tres meses después de su segundo paso por el quirófano

Sin pretemporada

Todo comenzó a torcerse cuando arrancó la pretemporada el pasado 12 de julio y no se veían señales de Pedro León en los entrenamientos. La inquietud fue creciendo a medida que pasaron los días y la ausencia del extremo seguía sin tener explicación alguna por parte del club hasta que prácticamente a una semana del comienzo de Liga, justo cuando había empezado a incorporarse al trabajo de grupo, la entidad hacía pública una intervención quirúrgica que se había ocultado, al tiempo que dejaban patentes sus dudas sobre su recuperación.

Fue el propio Mendilibar el que explicó que la operación no había tenido el éxito esperado y que el jugador seguía sintiendo dolores en su articulación, dejando entrever un pesimismo contagiado por el mal estado de ánimo de su futbolista. «En un principio iba a estar para el inicio de pretemporada y no ha podido. La verdad es que no se ve muy claro cuándo puede estar», declaró resignado entonces.

Nuevo paso por el quirófano

Fueron palabras que siguieron repitiéndose en las semanas siguientes hasta que a principios de noviembre el de Mula comenzó a imprimir una mayor intensidad a su trabajo en los entrenamientos con el firme objetivo de volver al equipo, pero la carga de trabajo le pasó factura y, a modo de jarro de agua fría, el Eibar se vio obligado a anunciar que el 16 de noviembre el jugador tendría que pasar de nuevo por el quirófano.

Pero nadie le dio por perdido. El técnico armero anunció que la intervención del doctor Mikel Sánchez había sido un éxito y que esperaba tenerlo de vuelta en tres meses, con fuerzas para ayudar al equipo azulgrana en la recta final de la campaña. Y así ha sido. Con la puntualidad de un reloj suizo, tres meses después de que las adherencias en su rodilla le fueran retiradas, tres meses después de una dura recuperación, Pedro León se despojó de su sudadera en el minuto 61 de partido para sustituir a Iván Alejo y vivir así una reaparición casi más ilusionante que su debut en el 2004 con el Murcia.

Orellana le cierra de momento la titularidad, pero es un fichaje de lujo para la recta final

No tuvo excesivas opciones de generar peligro porque el Eibar perdió el balón que había tenido bajo su mando en la primera vuelta, pero ya solo el hecho de verse vestido de corto como uno más entre sus compañeros ya es todo un triunfo para el murciano. Yoel, Fran Rico y Jovanovic aún esperan su oportunidad.

La vuelta al equipo de Fabián Orellana tras cumplir su partido de sanción le cerrarán, al menos de momento, la puerta de la titularidad, pero no cabe duda de que Pedro León tiene calidad y muchas ganas por dar el do de pecho en las 13 jornadas que restan para la conclusión de la temporada.