Recupera su esencia

La contracrónica El Eibar se reencontró a sí mismo. Desde el inicio del partido demostró ser superior al mismo tiempo que desesperó al Betis

El Eibar volvió a su ser en la noche de ayer ante el Betis. Retornó a su pura esencia. Presionó con fuerza, férreo en el juego interior y con poder poder en su juego por bandas. Ya en el calentamiento, el once de Mendilibar transmitía sensaciones positivas, se veía a los jugadores con un plus de agresividad, conscientes de lo que se jugaban. Lograba el Eibar cinco goles, se quedó a las puertas, por un gol, de sumar el mismo número de goles que en las once jornadas anteriores. Además de reencontrarse con la máxima expresión en el fútbol, supo mantener la portería a cero, impoluta en este ocasión, y eso que Joaquín y Sergio León tuvieron sus oportunidades, pero erraron. Mendilibar apostó por su esquema más habitual, el que le gusta y le ha ido bien: por el 4-4-2. Mantuvo el equilibrio de las líneas, basculó con una sincronización y no dejó jugar a un Betis que desde el primer momento se vio incómodo ante la presión, muy adelantada, del cuadro armero. La salida de balón bética no existió. Los hombres de Quique Setién movían el balón horizontalmente sin profundidad. En ocasiones trataron de buscar la espalda de ambas bandas armeras pero sin éxito. El Betis jugó muy estático porque el Eibar le obligó. Muy superior el Eibar con un comportamiento excepcional. Una victoria fundamental en la recuperación de sensaciones, con Charles y Enrich expecionales; con Inui y Alejo que se mostraron dueños de la banda izquierda y derecha, respectivamente; y los dos ejes del centro del campo, Dani y Escalante, soberbios, compenetrados a la hora de defender y hacer jugar al equipo. La solidez de la defensa fue otra de las garantías en las que se fraguó la victoria, con un Capa entonado y un Juncá con una izquierda que es un guante.

El Eibar tuvo las ideas claras y mostró hambre de gol. El Betis de Setién se entretuvo en elaborar y elaborar, pero le resultó complicado salvar la primera línea de presión armera, circunstancia que le hizo perder balones y jugar en largo a la desesperada, solución que le fue infructuosa. El Eibar transmitió seguridad, fue la imagen de una metamorfosis general, con jugadores que se quitaron de encima una losa, que no dieron ni un balón por perdido y con deseos de superarse. Esta victoria con una manita de goles debe servir para emprender un camino de esperanza, de energía renovada y de ilusión y confianza. Este triunfo abre una brecha en esa lucha por la permanencia con respecto al Málaga, Alavés y Las Palmas, y sobre todo porque este sábado en Mendizorrotza los armeros visitan a los alaveses en un derbi que va a ser intenso donde los haya. En mi visión particular, a nivel individual destacaría ayer al brasileño Charles porque, además de conseguir dos goles, provocó la expulsión de Mandia y la amarilla a Amat. Se asoció con Enrich e interpretó las asistencias tanto de Alejo como de Inui y Juncá. Ipurua, por fin, sonrió, tuvo su fiesta, estuvo con el equipo y salió con la satisfacción de ver ganar a unos jugadores que lo dieron todo desde el primer minuto. Tres puntos que dan la tranquilidad que se requiere para seguir trabajando y creyendo en seguir un año más en Primera. El Eibar alcanza al Dépor y está más cerca del décimo tercero, además marca ampliar la distancia con el Málaga fronterizo del descenso. En esta fase de la competición, tan especial para el Eibar, ganar supone un apoyo moral que le servirá para fortalecer convinciones.