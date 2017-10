Real Madrid - Eibar El Real Madrid «no está tan mal» Pese a los malos resultados en casa, Zidane recuerda que «estamos a cinco puntos del líder, somos primeros en la Champions y tenemos ya dos trofeos» L. G. EIBAR. Domingo, 22 octubre 2017, 09:52

Como cabía esperar, Zinedine Zidane apenas pronunció el nombre del Eibar porque durante su comparecencia solo hubo una referencia al partido que su equipo afronta hoy ante un cuadro armero que el año pasado ya les dio un disgusto.

Prácticamente todo el interrogatorio de los periodistas se centró en saber lo que el entrenador francés tenía que decir sobre las críticas de Lineker a Benzema, del que dijo que estaba sobrevalorado. El siempre pausado técnico blanco estalló en defensa de su jugador, al que calificó como «el mejor delantero con diferencia».

Conforme se repetían las cuestiones sobre este asunto, Zidane se iba calentando más. «Me molesta que se diga eso por parte de gente que sabe de fútbol. Es una vergüenza. Karim es el mejor de todos, con diferencia. No va a meter 90 goles pero meterá 25 y dará 30 pases de gol. Me molesta que se hable mal de mis jugadores».

Y ante la insistencia en recordarle la escasa aportación del ariete, él reiteró que «Benzema no tiene que meter siempre gol. Me importa que se asocie con los demás. La gente que piense que un 9 tiene que marcar siempre lo acepto pero no es mi filosofía. Que lleve 10 años aquí no es casualidad. En el campo es el mejor», zanjó.

Del partido, lo dicho, una mención a la ausencia de Keylor Navas y al resto de los lesionados que acumula, que para el galo no son más que gajes del oficio. «Lo de Keylor parece poca cosa, pero es inevitable. Me podéis preguntar por qué hay tantas lesiones en el equipo pero hablo con la gente que sabe más de esto y no hay una explicación. Es parte de la temporada, una casualidad». Como en el Eibar.

Tan solo nombró al cuadro armero para cedir que es la primera oportunidad que dispone para mejorar los malos resultados del Bernabéu, a los que restó trascendencia. «Cuando miras los resultados hasta ahora no estamos mal. Se puede mejorar y vamos a mejorar pero estamos a 5 puntos del líder y somos líderes de grupo en la Champions. Además, tenemos ya dos trofeos. Nos gusta jugar en el Bernabéu, donde tenemos que mejorar y tenemos una nueva posibilidad ante el Eibar».