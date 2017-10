S.D. Eibar «La reacción refuerza la moral para los próximos partidos» Kike García pugna por un balón en el partido de ayer. / FÉLIX MORQUECHO Mendilibar señaló que «el fútbol lo hemos puesto nosotros, pero no sé si merecíamos más que el empate» ALBERTO ECHALUCE EIBAR Lunes, 30 octubre 2017, 07:13

. El técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, entró a la rueda de prensa nervioso tras trepidante partido vivido, pero contento de haber empatado 2-2, después de ir 0-2 al descanso. Valoraba el partido como de pleno dominio armero. «Ellos no han pasado del centro del campo. Hemos estado encima de su área hasta arrinconarlos, y no les hemos dejado hacer su fútbol. Pese a ello, nos han metido dos goles y hemos tenido que trabajar mucho para el empate». Tras el descanso, con un 0-2, Mendilibar dijo a sus jugadores que «debían de estar tranquilos porque las oportunidades llegarían. Estábamos jugando bien y cambiar el sistema no era lo recomendable. El gol de Arbilla nos ha ayudado a seguir haciendo lo mismo».

Con este tanto siguió la reacción. «El fútbol lo hemos puesto nosotros. Se ha empatado aunque no sé si merecíamos más. Hemos seguido jugando mucho tiempo cerca de área, pero también el Levante ha aprovechado para estirarse y ha llegado a pillarnos en algún contragolpe un tanto cansados».

Preguntado por lo poco que hacen los equipos contrarios para ponerse delante del marcador, dijo Mendilibar que «ocurre que cuando han salido nuestros laterales ellos han aprovechado para contragolpear. El primer gol del Levante ha sido un adelantamiento del delantero hacia el centro del campo, una fase que a nosotros nos hace daño, con lo que unido a que nos ha cogido los laterales adelantados han aprovechado para marcarnos. Los centrales tampoco han estado muy finos, con lo que tenemos que mejorar mucho en este tipo de jugadas».

«Vamos a tratar de fortalecer el centro del terreno, pero lo importante es la idea de dominar»

Pese a todo ello, el aplastante dominio local hizo recordarnos al Eibar del pasado año. «En los primeros partidos, nos ha costado coger el ritmo de juego, ganar segundas jugadas. En algunos partidos se había dominado, pero sólo unos pocos minutos. Creo que hemos merecido los dos goles, pero también está el acierto del Levante».

«Lo importante es la idea»

«En el descanso, con el 0-2 les he dicho a mis jugadores que las oportunidades llegarían»

Sobre el sistema de tres centrales, con todo el peligro que conlleva tal como se mostró con los contragolpes del exazulgrana, Morales, en el gol, y en otra asistencia, Mendilibar piensa seguir priorizando «la idea de jugar en campo contrario. En los primeros partidos con el 4-4-2 nos hacían mucho daño por dentro. Vamos a tratar de fortalecer el centro del terreno, pero lo importante es la idea de dominar». Lo cierto es que lo positivo es que se habían metido dos goles de los tres que se habían anotado en toda la temporada. «Creo que la reacción refuerza nuestra moral para próximos encuentros»

Finalmente, sobre la retirada de Escalante, con un golpe en el tobillo, Mendilibar dijo que «es un jugador duro que estará disponible».