SD Eibar Ramis: «Tenemos nuestras opciones de ganar al Betis» FÉLIX MORQUECHO El central balear ha valorado de forma positiva el punto sumado ante la Real Sociedad IKER MENDIA Miércoles, 4 abril 2018, 16:36

El central armero Ivan Ramis ha comparecido este miércoles en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino realizado en Atxabalpe. El balear se muestra optimista con la situación del equipo tras el 0-0 cosechado en la última jornada frente a la Real Sociedad.

«Las sensaciones son buenas, aunque nos faltó la finalización. Creo que hicimos muy buen partido. Estuvimos agresivos, intensos, presionando arriba, y eso es lo que debemos hacer para terminar la temporada bien», ha explicado Ramis.

Sobre el partido que disputará el equipo armero frente al Betis el sábado, Ramis ha sido claro: «Afrontamos igual todos los partidos. Entrenamos de la misma manera. Creo que si cambiamos la manera de jugar no somos el Eibar que tenemos que ser. Sabemos lo que juega el Betis, que le gusta tener la pelota, e intentaremos neutralizar ese trato de balón y jugar en campo contrario. Si conseguimos robarles el balón en campo contrario, con la presión agresiva que solemos hacer, tendremos nuestras opciones de ganar. No tenemos que descuidarnos en defensa, tenemos que estar atentos, porque tienen buena salida de balón. Tendremos que hacer un buen partido».

Preguntado sobre la necesidad de sumar tres puntos para no desengancharse de los puestos que dan acceso a Europa, el defensa ha sido rotundo: «Quedan muchos puntos aún, tenemos bastantes jornadas por delante. No pasa sólo por este partido, pero sí que es importante sumar porque el Betis está por delante nuestro. Es importante ganar, e incluso no perder siendo un partido fuera de casa».