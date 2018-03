SD Eibar «Pudimos ganar pero dimos muchas facilidades» José Luis Mendilibar se dirige a sus jugadores, ayer en el Ciutat de Valencia. / EFE Mendilibar lamenta el segundo gol del Levante encajado por el Eibar en la siguiente jugada tras el empate de Charles DV Sábado, 17 marzo 2018, 12:45

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, lamentó la derrota de su equipo, sobre todo por cómo llegó, en una acción rápida de Boateng inmediatamente después al gol del empate de Charles.

En su valoración tras el partido, el técnico de Zaldibar expresó que «ellos han sido más listos que nosotros en el juego, han cerrado más y mejor y han sabido jugar con los dos delanteros. Nosotros no hemos dado ayudas a los dos centrales ni por parte de los medios centros por delante ni por los laterales por los lados, y por ahí se nos ha ido el partido. Cuando hemos podido empatar (a través de Charles), la siguiente jugada nos ha hecho mucho daño con ese segundo gol. Parecía incluso que podíamos ganar el partido tras el empate pero ha sido muy rápido. Les hemos vuelto a dar aire y a partir de ahí nos ha costado más».

Mendilibar fue muy claro en sus apreciaciones sobre el gol que significó la victoria del Levante. «Dos contra dos éramos, porque era centrales contra delanteros. Nuestra ayuda debía ir por fuera. En esa jugada ha sido Anaitz Arbilla el que ha peleado con Boateng y no ha tenido ayuda por parte del lateral en ese caso. Ha estado más rápido Boateng y nos ha hecho el segundo gol. También somos un equipo que arriesga, que a veces deja un dos contra dos porque nos gusta ir hacia arriba, pero hemos dado muchas facilidades al rival para jugar con sus dos delanteros. Aparte del buen juego de sus delanteros, sobre todo es por cómo les llega el balón, porque por mucho que hagan buenos desmarques, si están bien defendidos será más difícil. Pero lo que pasa es que hoy tanto delanteros como centrocampistas o gente de atrás han estado bien, o nosotros bastante peor que ellos».

Se le cuestionó si la derrota del Eibar fue justa, y respondió que «no sé si es justo. El resultado está ahí, todos los goles han sido legales, no creo que ha habido ningún error arbitral que haya podido variar el resultado. En juego, ocasiones o la posesión..., el fútbol ya sabéis lo que es, al final gana el que mete goles».

Se le requirió su impresión sobre la posible discusión entre jugadores en el túnel de vestuarios, y no entró en detalles. «Nada más terminar el partido intento saludar al entrenador rival y voy directamente al vestuario. No he notado ni he visto nada. No sé si ha pasado algo en el partido, pero yo no he notado nada».