Menos público que en la pasada temporada en este mismo derbi

El derbi de ayer concitó a 5.932 espectadores. El campo presentó un buen aspecto, pero no superó al número de asistentes del pasado ejercicio en el que hubo 6.597. A pesar de los números, el partido se jugó acompañado de un buen ambiente en la grada. Hubo seguidores bilbaínos en buen número que se dejaron sentir, aunque la afición eibarresa estuvo activa y no dejó de apoyar a su equipo en ningún momento pese a que el resultado no le favorecía.