Probable vuelta al once de gala Mendilibar, sonriente ayer en la sala de prensa. / MORQUECHO Mendilibar deja entrever que podría retornar a su formación más habitual al asegurar que si repite el de San Mamés «dejaría de ser sorpresa» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Sábado, 3 febrero 2018, 11:16

José Luis Mendilibar podría volver a dar un giro radical respecto al inédito once que presentó en San Mamés y recurrir al que hasta el pasado viernes era su equipo de gala. Entonces, con solo cuatro días entre el partido ante el Málaga y el choque ante el Athletic, dio entrada a numerosos jugadores que apenas había utilizado y, aunque el experimentó funcionó, entiende que si lo repitiera ante el Sevilla ya no resultaría tan eficiente. «Sorpresa fue en San Mamés, si lo repetimos ya no lo sería. Ahora mismo me da igual a qué jugador poner, porque sé que el que juegue lo hará bien», afrimó el técnico armero, al que le gusta jugar al despiste.

Bastante más concreto fue a la hora de hablar del Sevilla, del que dijo que «es un gran equipo, que está haciendo un buen juego y tiene muy buenos futbolistas. A veces juega a dominar el partido y otras prefiere esperar en su campo y salir al contragolpe. Normalmente, el Sevilla genera muchas ocasiones saliendo desde atrás».

Los andaluces vienen de jugar la ida de la semifinal de la Copa el miércoles ante el Leganés, un sobreesfuerzo del que el Eibar puede sacar partido si, como espera el de Zaldibar, su equipo es capaz de dotar al partido de una gran intensidad. «Estos equipos están preparados y tienen plantilla para jugar cada tres días, pero el mes de enero ha sido duro para ellos, porque han jugado dos partidos por semana. Eso les puede pesar si somos capaces de meter mucho ritmo al partido».

Durante esta larga semana que ha tenido para preparar el partido, el técnico ha podido dar la bienvenida a Vukasin Jovanovic, que ya avanzó que no jugará pese a estar incluido, al igual que Yoel, en la lista de 20 convocados. ««Le conozco poco. Es un jugador con presente y futuro. Nos aportará experiencia, pese a su edad, porque ya ha estado en equipos como Zenit o Girondins. Es un jugador de futuro y las opciones que nos han dado para tenerle son muy buenas».

Es una de las conclusiones que extrajo de su positiva valoración del mercado invernal. «Creo que ha ido bien. Los que han salido han ido donde han querido ir. Y de los que han llegado, dos ya han empezado a aportar cosas y el tercero esperemos que también.