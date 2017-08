S.D. Eibar La prioridad del S.D. Eibar es fichar un central Gálvez tendrá un nuevo compañero en el eje de la zaga. / MICHELENA El Eibar cierra la pretemporada esta semana contra Osasuna y Zaragoza. Apuntalar la zaga es el principal objetivo de los armeros que consideran que el resto de las líneas están lo suficientemente compensadas J.A. REMENTERIA EIBAR. Lunes, 7 agosto 2017, 07:26

El Eibar afronta esta semana su recta final de pretemporada, tratará de ir puliendo todos los aspectos habidos y por haber para afrontar en Málaga el próximo día 21 el esperado primer encuentro de la Liga. El viernes se enfrentará a Osasuna y el sábado al Zaragoza, duelos que significarán el cierre del calendario de la puesta a punto que comenzó a mediados del pasado mes de julio.

Como en toda pretemporada se asiste a la alternancia de diversas valoraciones. Mendilibar se ha mostrado autocrítico en sus manifestaciones tras los últimos amistosos frente al Sporting y Oviedo, con derrota ante los esportinguistas por 3-2, y victoria con los ovetenses por 1-0. Ha apuntado que los resultados en este período no tienen su valor literal, sino lo que realmente cuenta es el juego. Plasmar a lo largo del curso la idea de juego que propugna el técnico. «Ahora mismo lo que nos interesa es el juego, aún nos falta imprimir ese ritmo que desborde al rival. Tenemos que lograrlo poco a poco. Gozamos de aspectos positivos, pero tenemos que ir limando aquellos negativos. Nos queda margen para mejorar», señaló el máximo responsable del banquillo armero.

Hasta el momento, los resultados de la pretemporada cuentan con un balance de cinco victorias y tres derrotas. Los traspiés han sido por idéntico guarismo, 1-0 ante el Schalke 04 y Watford, y 3-2 frente al Sporting. Las victorias se han producido frente al Real Unión por 3-1 con goles de Enrich, Kike García y Nano; 4-0 ante el Barakaldo, con goles de Nano, Capa (2) y Enrich; 4-2 frente al Leeds United con goles de Sarriegi, Arbilla, Enrich y Oliveira; 3-1 ante el Alanyaspor con tantos de Kike García, Escalante y Gálvez y 1-0 ante el Oviedo con tanto de Kike García. Los arietes Kike García y Enrich se han comportado como tal, han logrado tres goles cada uno, viendo puerta. Si en el apartado realizador el Eibar esboza una sonrisa con diecisiete goles a su favor, en el defensivo se abre una interrogante al haber encajado nueve. La solidez defensiva se ha visto resquebrajada en algunos partidos por errores inusuales que, en el transcurso de la temporada no son perdonados, pero que, en este tiempo de preparación, cuentan con el manto de la justificación de los desajustes propios que conlleva una pretemporada.

El Eibar no ha salido de su guion habitual. Impera su pragmatismo y su clave es estar bien definido para el inicio del maratón liguero que le espera y que comienza en La Rosaleda ante el Málaga de Michel y de exarmeros que han dejado huella como son los casos de Adrián y Keko.

En la dirección deportiva azulgrana hay un objetivo bien visible y subrayado: fichar un central. A lo largo de estas semanas de trabajo se ha detectado que es prioridad notable ante la vacante dejada por el francés Leujene, apuntalar la zaga. Hacerse con un central es una necesidad de primer orden. Con Ramis, Gálvez y Oliveira se queda coja la línea que realmente es el corazón defensivo. La decisión está tomada, no hay cabida a soluciones alternativas como pudiera ser utilizar al lateral Arbilla, hombre que no le resulta desconocido jugar de central, aunque no es su posición natural.

De aquí a final de mes, los responsables del diseño de la plantilla van a trabajar intensamente para contratar los servicios de un central. La decisión está tomada y visto como va transcurriendo la pretemporada es una necesidad obvia, no hay lugar para experimentos, menos en el caso del Eibar que otea en varios mercados. Donde no hay carencia es en los laterales, esas posiciones se consideran suficientemente bien cubiertas, igualmente que en el central del campo donde Jordan, Dani García, Escalante y Rivera están dando un excelente nivel. La recuperación de Fran Rico se está demorando y, en principio, no se contará con el gallego para los primeros compases de la competición.

Enrich, a punto

No existe preocupación en el flanco ofensivo, el trabajo de Enrich, Kike García y Charles es reseñable. Enrich no ha estado ni ante el Sporting ni el Oviedo, pero todo por precaución. Un golpe en el peroné que le causó molestias hicieron que se quedara en casa. Mendilibar es muy consciente de lo que aporta el menorquín, no necesita probaturas. Vuelve a ser una incógnita el tinerfeño Nano con sus constante recaídas, que se encuentra de nuevo con molestias musculares. Una de cal y otra de arena en el caso del ariete que recaló la pasada campaña con la aureola de jugador de futuro y que, hasta el momento, ha resultado una decepción.

Rubén Peña sigue en su tónica de hombre trabajador y polivalente, mientras que Inui mantiene una línea de claroscuro. Iván Alejo es una de las notas positivas, su destreza y juego han llamado la atención. Mientras la preparación en lo estrictamente deportivo está consumiendo sus últimas jornadas, paralelamente en la labor de despacho la actividad es intensa porque deben tomarse decisiones.