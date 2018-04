Eibar Mendilibar avanza que no jugará con dos delanteros Pese a que recurrirá al filial para suplir las bajas ofensivas, descarta utilizar el sistema que más éxitos le reporta L. G. EIBAR. Viernes, 6 abril 2018, 08:35

Las bajas de Sergi Enrich y Charles Dias dejan a Mendilibar sin su alternativa ofensiva preferida. El preparador del Eibar avanzó ayer que no podrá poner en liza su clásico 4-4-2 con el que más puntos ha obtenido esta temporada pese a que recurrirá al filial para intentar paliar las importantes ausencias ofensivas. «Solo tenemos a Kike García, que no ha tenido refresco y que lo tenemos baldado por todo lo que trabaja y corre. En el Vitoria hay jugadores que nos pueden ayudar y es el momento de poder llevarlos», anunció sin especificar cuántos y quiénes serán los elegidos.

En cualquier caso, avanzó también que cambiará el dibujo, pero no la personalidad del equipo. «Quizás cambiará que no podremos jugar con dos delanteros, pero nuestro estilo de juego no va a variar. Iremos a por ellos, trabajaremos más desde atrás. Que seamos nosotros, más descarados que nunca, porque nos darán opción a robar en campo contrario. Si lo conseguimos, tendremos nuestras opciones de ganar».

Ha convivido con un gran número de bajas a lo largo de esta campaña y por cómo ha respondido el equipo en los momentos complicados le permite mantener la confianza intacta. «Al principio las bajas afectaron a la línea defensiva y ahora tenemos problemas del centro del campo para adelante. Estamos justitos, pero con gente suficiente y creo que tenemos un equipo competitivo. De aquí al final vamos a seguir siendo competitivos».