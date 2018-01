S.D. Eibar Mendilibar: «No me preguntéis más por mi renovación» Viernes, 5 enero 2018, 07:30

Mendilibar tenía asumido que además del nombre de Paco Jémez, la cuestión sobre su renovación saldría a relucir durante su comparecencia. Tal y como declaró en estas páginas hace escasos días, insiste en no querer aclarar su decisión hasta mayo. Casi ordenó que no se le vuelva a plantear este tema. «Espero que no empecéis a preguntarme desde ahora si vamos a renovar o no. Es la tercera vez que lo digo y no lo voy a decir más».