Mendilibar: «Somos la portería mejor cubierta de la competición»

En dos o tres semanas Yoel Rodríguez podría recibir el alta médica para ponerse a disposición de Mendilibar tras seis de ardua recuperación y entonces el técnico tendrá a tres porteros de plenas garantías entre los que elegir. Por eso, dice orgulloso que «somos la portería mejor cubierta de todos los equipos de Primera. Me da igual quién salga. En otros equipos el suplente no juega ni en la copa. Ellos ya saben que si el que juega lo hace bien, tocará esperar. Para el año que viene estaremos igual porque los tres tienen contrato, pero estoy seguro de que alguno no estará porque nos lo van a quitar».

Dmitrovic ha resultado ser una de las sorpresas agradables de esta temporada, pero no la única, ya que Charles, Jordán y Alejo también se han ganado una mención especial por parte del técnico. «Charles no es sorpresa porque ya sabíamos lo buen profesional que es. Incluso en equipos en los que no era titular hacía goles. Es un jugador de equipo, entrena bien y es buen compañero. Todos pensábamos que nos podía dar lo que nos está dando». Respecto a los dos jóvenes llegados este verano, resalta su capacidad para adaptarse al juego del equipo. «Es un salto grande de Segunda a Primera. Joan estaba acostumbrado a jugar con tres mediocentros y le ha costado adaptarse. Pensaba que no tenía las condiciones físicas y defensivas que está demostrando ahora. Las que tenía con balón y de llegada esas las veíamos todos. Iván tiene unas condiciones naturales físicas que pocos tienen y con Capa se está entendiendo bien. El fútbol que practicamos aquí a él le viene muy bien».