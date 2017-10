S.D. Eibar Portería a cero, primer paso El once armero saluda al equipo coruñés antes de iniciarse el partido. Los eibarreses dedicaron sus camisetas a Fran Rico, que se recupera de su lesión de rodilla. / FELIX MORQUECHO El Eibar tiene que ser fuerte en Ipurua y hay que empezar por mantenerse firmes J.A. REMENTERIA Lunes, 16 octubre 2017, 07:58

Un empate con portería a cero. Mendilibar, ante la visita del Deportivo, apostó por un esquema que en su etapa en el Eibar no recordamos que lo haya empleado habitualmente. Jugó con tres centrales; en esta ocasión, y visto el gran número de goles recibidos por su equipo, y vistas las características de los gallegos, unos más en la lucha por la permanencia como el Eibar, buscó soluciones. A pesar de ello, el Eibar sufrió, especialmente en la primera parte en la que los coruñeses penetraron con mucho peligro en el área. El Dépor con individualidades de calidad desbordaba en el centro del campo y con pases en profundidad hacía que Ipurua temblara.

Los armeros tuvieron un buen comienzo para después bajar en su intensidad, por momentos daba la impresión de faltarles el apartado físico. Las sensaciones de inseguridad por falta de confianza fueron manifiestas. Pases erráticos, imprecisiones para que el Dépor ganara el balón, tuviera la posesión y lanzara unas contras que ponían los pelos de punta. Faltó fijación y de ahí que el rival se prodigara en el contragolpe, menos mal que no marcó porque hubiera sido la debacle. El Eibar jugó por momentos, más por voluntad que por ideas, a base de empujar y cambios de orientación quiso desestabilizar a un Dépor que se defendió bien, que hizo su partido para llevarse un punto.

Tras el descanso hubo un momento que se vio a un Eibar capaz de desequilibrar el partido en su favor, a base de lanzamientos de córner apretó a los deportivistas que, tras deshacerse del dominio momentáneo de los locales, llevaron el encuentro a su terreno. La ansiedad de ganar, de hacerlo bien, de recobrar las sensaciones de antaño llevaron a los de Mendilibar a incurrir en errores y entregas de precipitación. Sigue faltando luz al Eibar, lo que antes le salía ahora le cuesta horrores, entrar en el área del rival con firmeza y claridad es ahora mismo misión imposible.

Hubo momentos en los que el equipo se mostró precipitado y con excesiva ansiedad

Mendilibar apostó por jugar con tres centrales, fue una declaración de intenciones

La lectura positiva es que Dmitrovic no tuvo que sacar el balón de la red, lo cual ya es un paso importante. Mendilibar quiso buscar una solución confeccionando un sistema con tres centrales, es una declaración de intenciones. Es obvio que al Eibar le va a costar salir de donde está, no es el mismo del año pasado, las ausencias se acusan. Ayer mismo se lesionó Ramis, tuvo que salir en camilla. El central no tiene suerte, pero es reflejo del Eibar del presente año, son muchos los contratiempos que está sufriendo. La desgracia de Ramis es la cara de un Eibar que lucha contra viento y marea por salvar todos los imponderables. La clave es ser fuertes en Ipurua, hay que empezar por este objetivo, si los armeros se rehacen en casa, este es un paso primordial. Un punto es un punto ante un rival directo; mantener la portería a cero es vital para los intereses del Eibar, hay que empezar por esa solidez como equipo, defender bien desde arriba, ser firmes en la fijación de las marcas. El siguiente rival liguero en casa es el Levante, otro conjunto de la particular liga por la supervivencia con el que no se puede tener ninguna concesión. Antes de la visita levantinista hay que viajar al Bernabéu, rendir visita al Real Madrid. El objetivo ante los madridistas no debe ser otro que ir dando pasos en la asimilación de sensaciones positivas. Y para finalizar este comentario, destacar el apoyo de la afición, estuvo con el equipo, animó y alentó en su afán de buscar la victoria, un diez porque es necesario su papel.