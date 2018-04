S.D. Eibar El uno a uno del Eibar: Sin pólvora El Eibar quiso más y puso más fútbol y ocasiones, especialmente en la primera mitad, pero la falta de pegada que le persigue desde hace más de un mes minó sus opciones de lograr un triunfo revitalizador LETIZIA GÓMEZ UNO A UNO Lunes, 2 abril 2018, 09:52

2

Dmitrovic

Fue un espectador más de los que ayer se dieron cita en Ipurua. No tocó el balón salvo en las pocas ocasiones que tuvo que sacar de portería, aunque siempre se le ve concentrado y poniendo orden en sus dominios.

3

Rubén Peña

El abulense se concentró en su tarea defensiva en su vuelta a la titularidad y cumplió con nota, ya que en la primera mitad no permitió que Juanmi se asomara al área armera ni siquiera para mirar .

2

3

Iván Ramis

No pasó apuro alguno en la primera mitad pero eso no hizo que se relajara cuando le tocó trabajar más duro en el arranque de la segunda parte. Lució el brazalete de capitán ante la ausencia de Dani García y no le pesó en absoluto.

4

Arbillar

Liberado de presión ante el dominio que ejerció el Eibar durante buena parte del partido, el navarro aprovechó la ocasión para convertirse en el jugador que más pases realizó en todo el partido.

4

Cote

Se le vio especialmente motivado por lucirse ante su ex equipo y, aunque no consiguió aumentar su elevado número de asistencias, sí que estuvo a punto de lograr su primer gol en un remate que se le marchó fuera. Mantuvo una dura pugna con Odriozola, en otros momentos con Oyarzabal y en ocasiones se las tuvo que ver con William José. Y aún así, fue sustituido.

4

Pedro León

Nunca se esconde y menos cuando faltan piezas fundamentales en el esquema armero como Dani García. Desde el inicio tomó las riendas del choque y se encargó de crear y de rematar gran parte de las numerosas ocasiones que el Eibar dispuso en la primera mitad.

3

Pape Diop

Jugó condicionado por una tarjeta amarilla que vio a los 13 minutos de juego, lo que no le impidió ejercer de muro de contención e incluso de animarse a rematar algunos córners.

4

Joan Jordán

Lo puso todo para marcar, pero le faltó el acierto que sí mostró en la parte inicial del campeonato, cuando anotó los cinco goles que luce en su cuenta.

1

Inui

Estuvo prácticamente desaparecido en combate hasta que en la segunda mitad irrumpió con un centro que se paseó por la portería rival y un posterior cabezazo que tampoco encontró su destino. Está descentrado tras darse a conocer su próximo fichaje por el Betis.

1

Charles Días

Apenas tuvo opciones mientras jugó y para colmo tuvo que retirarse después de una mala caída sufrida tras una pugna con Moyá.

3

Kike García

Su labor fue más oscura y bastante menos lucida que en partidos precedentes y tan solo dispuso de un lanzamiento desde fuera del área a falta de cinco minutos para el final que se le marchó fuera.

4

Fue el único de los tres cambios que realizó Mendilibar que mejoraron su propuesta inicial. Con él el Eibar ganó en profundidad.

1

Ander Capa

El portugalujo sigue muy lejos del nivel que se espera de él.

1

Orellana

El hecho de que haya reaparecido es una gran noticia para el Eibar, aunque necesitará unos días más para recuperar el excelente nivel que mostró antes de caer lesionado hace un mes en Riazor.