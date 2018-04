SD Eibar Penúltima opción para volver a ganar en casa Inui y Diop, durante un entrenamiento en Atxabalpe. / MORQUECHO El Eibar quiere aprovechar su recuperado ánimo para festejar la salvación con un triunfo en Ipurua | LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Sábado, 21 abril 2018, 08:54

El Eibar afronta hoy ante el siempre correoso Getafe el que será su penúltimo partido en Ipurua esta temporada y, por tanto, su penúltima ocasión también de volver a degustar el dulce sabor de la victoria en su casa. Tras poner fin a la racha de seis encuentros consecutivos sin vencer, el siguiente objetivo para el cuadro azulgrana es volver a sumar de tres en casa, algo que se le resiste desde que el 28 de febrero conquistó ante el Villarreal un triunfo que entonces le situó a solo un pasito de las posiciones europeas.

Olvidado ya ese objetivo que se ha vuelto a revelar inalcanzable, la escuadra eibarresa concentrará sus esfuerzos en seguir puntuando para recuperar las posiciones perdidas y poder acabar la campaña situado entre los diez mejores equipos de la competición, allí donde ha habitado por méritos propios durante gran parte de la competición.

Gracias al triunfo arrancado en Cornellá El Prat, el Eibar ha vuelto a restañar su maltrecho ánimo, y también ha conseguido rebasar la barrera de los 42 puntos para situarse a cinco puntos de la séptima posición a la que ha caído el Sevilla en vísperas de jugar la final de la Copa del Rey.

El tanto de Lombán tras una asistencia de Pedro León desde el banderín de córner puso fin además a un mes de sequía anotadora y los armeros confían en encontrar el camino hacia el gol también ante una afición deseosa de festejar junto a su equipo el billete que le dará derecho a competir en Primera por quinto año consecutivo.

Con las bajas confirmadas de Arbilla, Fran Rico, Sergi Enrich y Ramis por lesión, el cuadro local intentará hacer frente a un Getafe que ha reforzado sus opciones europeas con un sorprendente triunfo en el feudo del Valencia.

Volverá a haber cambios porque así lo confirmó el propio Mendilibar, que confeccionará un once compuesto por algunos de los que jugaron y ganaron ante el Espanyol, con los que disputaron y perdieron el derbi frente al Alavés. Rubén Peña podría volver a su posición habitual en el lateral, aunque no sería una sorpresa que lo situara como segundo punta junto a Kike García, para retornar así al esquema con dos delanteros que tanto le gusta. También cabe la opción de dejar en el banco a Dani García, porque para eso tiene a Diop, y parece segura la vuelta de Orellana e Inui.

Un reencuentro especial

Pese a que este duelo no tiene el caché y el atractivo de citas precedentes, hay quien en Eibar lo espera con impaciencia e ilusión. Ese no es otro que el recién renovado Pedro León, que no olvida las seis temporadas en las que tiñó su corazón del azulón que distingue al Getafe. Será la primera vez que el murciano se mida a su exequipo en la que es y seguirá siendo su casa en los dos próximos años.

A causa de la lesión que lastró al de Mula durante gran parte de la temporada, el exgetafense no pudo enfrentarse a los que fueron sus compañeros y esté próximo sábado habrá un bonito reencuentro sobre el césped de Ipurua.

Otro que también se reencontrará con los que fueron sus compañeros en la primera temporada en la que el Eibar militó en Primera será el tinerfeño Ángel Rodríguez, que no llegó a estrenarse como goleador con la camiseta azulgrana, pero que ya acumula nada menos que 12 goles con el cuadro madrileño.

Motivación por las nubes

Los hombres de José Bordalás llegan a tierras eibarreses con ganas de alargar la racha de victorias sumada hasta el momento. Con el gran resultado del pasado miércoles ante el Valencia, el Getafe logró enlazar por primera vez en toda la temporada dos triunfos consecutivos.

A pesar de las bajas con las que llegaron los azulones, Remy se estrenó, y por partida doble, con la casaca azulona y dio un triunfo en Mestalla por 1-2 que supo a salvación matemática y dio alas a los madrileños para seguir soñando. Con esta victoria de prestigio, la motivación y las ganas para los del sur de Madrid de afrontar el partido ante el Eibar son muy altas.

Con las bajas confirmadas de Jorge Molina, que vio en Valencia la quinta amarilla, Mauro Arambarri, que sigue de baja por lesión y Markel Bergara, que está ultimando su fase de recuperación, los azulones irán a Ipurua para lograr la primera victoria de su historia ante el cuadro armero en la Liga.

Todo hacía pensar que Loïc Remy sería un fijo en la punta de ataque tras abrir la lata en Mestalla, pero de forma sorprendente el técnico azulón lo ha dejado fuera de la lista, por lo se extiende el abanico de posibilidades en un equipo en el que, al igual que ha sucedido en el Eibar, los que salen del banquillo han sabido mantener el nivel para aupar al Getafe hacia Europa.