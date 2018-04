SD Eibar La S.D. Eibar y Mendilibar, pendientes de la duración del contrato Mendilibar, con unos petos durante un entrenamiento. / MORQUECHO Mendilibar y su equipo seguirán al menos dos temporadas más en Ipurua LETIZIA GÓMEZ Sábado, 14 abril 2018, 17:20

La S.D. Eibar disputará mañana en Ipurua (12.00 horas) su último derbi vasco de la campaña frente al Alavés, pero dado el terreno perdido en la lucha por alcanzar las plazas europeas, el principal foco de atención está centrado en la resolución de las negociaciones que están llevando a cabo el club y José Luis Mendilibar para su continuidad en el banquillo armero.

El técnico sigue sin soltar prenda e insiste en que «no hay nada cerrado», porque efectivamente aún no ha estampado su firma, pero personas de su entorno más cercano aseguran que tanto él como todos los miembros que conforman el cuerpo técnico están plenamente decididos a aceptar una propuesta más amplia de lo que acostumbra a ofrecer el Eibar.

Aunque hasta la fecha el club azulgrana siempre le había ofrecido prolongar su continuidad un año con opción a otro, condicionado a la permanencia del equipo en la máxima categoría, en esta ocasión el Consejo ha dado el visto bueno a un contrato de al menos dos temporadas, que podría extenderse a tres en función de diversos condicionantes. La duración total es precisamente uno de esos llamados flecos que quedan por definir, pero que no van a suponer un obstáculo para que en los próximos días se pueda anunciar que Mendilibar y sus colaboradores seguirán ocupando el banquillo de Ipurua en los próximos años.

Mendilibar prefiere no ahondar en el asunto y no esconde su malestar porque se siga dando vueltas a un asunto que él quería resolver una vez que concluyera la temporada. El técnico armero volvió a admitir ayer que las conversaciones existen, pero insistió en que por ahora no hay nada que anunciar. «Cada día o cada semana van saliendo cosas. Si cada vez digo que no es verdad y siguen apareciendo... Me extraña que estemos en lo mismo. Estamos hablando, seguimos hablando, pero todavía no está hecho. Eso seguro».

Lo que sí que quiso dejar claro es que de existir alguna oferta de otro equipo, el Eibar sería el primero en saberlo, y en este sentido a la entidad armera le consta que el Athletic tanteó en su día su situación, aunque finalmente no hubo una propuesta en firme. «Siempre he respetado al club y en los equipos en los que he estado han sabido si he tenido alguna otra opción. Eso no va a cambiar. Luego lo que pueda pasar no sé», dijo al respecto.

Tranquilo por Dani García

La resolución de este asunto llegará en cuestión de días, pero Mendilibar no cree que ni su renovación ni la marcha de Dani García al Athletic condicionen la recta final del campeonato. De hecho, asegura que si se tratara de otro quizás tendría más dudas, pero afirma que al capitán no le alteran lo más mínimo las informaciones que se han publicado sobre él. «Está entrenando igual que siempre, es un tío cabal. A otro al que le saquen cosas le puede cambiar más. A él, no. Va a ser el capitán del equipo hasta el 20 de mayo», zanjó el vizcaíno.

Bastante más preocupado se mostró Mendilibar por el estado físico y anímico de Sergi Enrich tras confirmarse que el proceso de recuperación de la rotura del cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha que se produjo en la víspera del inicio de la segunda vuelta se va a alargar otras seis semanas. «Sergi está mal porque por una lesión que era para cinco o seis semanas, llevamos dos meses y se va a alargar». Y pese a todo, tiene la esperanza de que aun pueda tener minutos. «Hay milagros y esperemos que pueda jugar algún partido de aquí al final».