Pedro Léon: «Lo que iban a ser ocho semanas de recuperación se convirtieron en ocho meses muy duros»

Pedro León: «Lo que iban a ser ocho semanas de recuperación se convirtieron en ocho meses muy duros»
J.A. REMENTERÍA Eibar Martes, 13 febrero 2018, 13:17

Pedro León, que ya está disponible para José Luis Mendilibar, se muestra muy ilusionado tras haberse recuperado de una lesión que le ha tenido ocho meses y medio alejado de los terrenos de juego. «Me operé en mayo de unas molestias que tenía en la rodilla y una recuperación que se pensaba que sería de ocho semanas se convirtió en una de ocho meses y medio. Si hubiera sido una lesión en la que debes asumir una larga recuperación, pues lo asumes, pero de una que no era tanto, pues se te hace muy duro. Ahora ya no me duele nada, afortunadamente. No me imaginaba que iba a vivir lo que he vivido cuando en teoría no era nada importante, han sido ocho meses muy duros que han sido una odisea, de unas simples molestias a una odisea», ha señalado el centrocampista armero.

El murciano es un jugador querido en el Eibar y lo ha sentido durante este largo proceso de recuperación. «Nunca he estado tanto tiempo lesionado y he sentido el apoyo y ánimo de la gente, lo cual es un grado de satisfacción que te anima. Aunque no he jugado he estado animando y apoyando al equipo desde la grada», ha explicado.

Respecto a la situación por la que ha pasado el equipo durante su baja, Pedro León ve «una evolución positiva. No empezamos bien pero ha evolucionado positivamente. Cierto es que se fueron jugadores importantes como Leujene y Luna, pero ha venido gente que se ha adaptado al estilo Mendilibar. Hubo un tiempo de acoplamiento que coincidió con la mala racha pero tras asimilar los conceptos del entrenador el equipo es una maravilla verlo».

A su vuelta, Pedro León se va a encontrar con la competencia con Orellana, una situación que no le preocupa. «Lo que quiero es disfrutar del fútbol porque lo he pasado mal, porque he vivido ocho meses duros y ahora me fijo que el equipo está bien y que el equipo está también bien y que me toca trabajar. No me centro en la competencia», ha asegurado, al tiempo que se ha mostrado dispuesto a «aprovechar el tiempo que me de el entrenador».