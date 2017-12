S.D. Eibar Mendilibar: «Ha sido el partido más completo en nuestro campo» El técnico armero considera que de haberse «metido atrás tras el empate, habrían salido derrotados» ALBERTO ECHALUCE Sábado, 16 diciembre 2017, 22:25

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha comparecido muy contento de la victoria de su equipo, en el quinto partido, sin salir derrotado y que despeja totalmente las dudas iniciales que padecieron, en los primeros encuentros.

Así, ha valorado como «muy bueno» el juego que han realizado sus hombres, «pero está claro que ante este tipo de rivales hay que hacerles un gran partido para ganarles. El Valencia es un equipo rápido y hacía peligro en cualquier jugada ofensiva. Salen bien desde atrás, mueven bien el balón en el centro, y si pierdes la concentración te superaran. Juegan bien en largo, y hay que jugar muy bien, para sacar adelante la victoria. Contra un equipo fuerte y encima conseguir tres puntos me hace estar muy satisfecho de mis jugadores. Vamos por el buen camino», ha apuntado el técnico de Zaldibar.

No obstante, no sólo por la peligrosidad del Valencia adelante, sino que contra equipos de este tipo, para Mendilibar « mi equipo tiene que correr mucho, presionar y trabajar para tratar de evitar su juego. En cualquier despiste te marcan. Cogían el balón y tienen unos `automatismos´ que les hace llegar con mucha gente. Después del empate podrías pensar que lo íbamos a pasar mal porque era mucho el tiempo que faltaba, pero hemos completado una muy buena segunda parte que nos ha dado la victoria final».

Además, ante un segundo clasificado, como el equipo che, y con más puntos de toda su historia en Primera, no se ha amilanado el Eibar, y comentaba Mendilibar que «todo ha estado muy igualado. Parecía que metían ellos o lo hacíamos nosotros. Si hubiese quedado empatado pues se demostraría que hemos igualado, pero la victoria final no desmerece la consecución de la victoria». En cuanto, al resultado final ha considerado que «hemos hecho méritos para ganar porque hemos hecho un buen partido».

«Creer en las posibilidades»

En esta dirección, ha calificado el encuentro «como el más completo de todos los celebrados en Ipurua», aunque era obligado preguntarle por la transformación que había experimentado el equipo , en juego y resultados, con cuatro victorias y un empate, en los últimos cinco encuentros. «Creo que el 5-0 contra el Betis nos ha hecho creer en nuestras posibilidades. Entre que yo no acertaba y los jugadores no estaban hemos estado un poco perdidos, en ocho o diez jornadas, y las cosas no nos salieron nada bien. Si nos metemos más atrás nos hubieran ganado. Por fin hemos cogido esa idea de tratar de jugar en campo contrario. Hemos cogido esa idea y la gente sabe los que tenemos que hacer.»,ha dicho el entrenador de Ipuruua.

Además, este era su 300 partido como entrenador, en liga, en Primera División, aunque Mendilibar, ha quitado hierro al asunto, y ha apreciado que «desde Regional a Segunda serán 400 partidos los que he jugado, pero conseguir esta victoria pone contento a cualquiera. Nos ha costado mucho llegar a la Primera. Como entrenador llegar aquí esto es importante. Demuestra que algo haremos bien, pero sin los jugadores no podríamos llegar hasta aquí». Finalmente, ante una pregunta jocosa que le han hecho él ha contestado que «lo que me pregunto es si vamos a ser capaces mucho tiempo de mantener este juego».