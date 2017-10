S.D. EIbar «Este parón nos ha venido bien para recuperar sensaciones» Dani García en un entrenamiento del Eibar. / Morquecho Dani García, que cumplirá su partido 200 ante el Dépor, destaca que el equipo está bien J.A. REMENTERIA Martes, 10 octubre 2017, 13:29

Dani García cumple este domingo ante el Deportivo de la Coruña su partido 200 con el Eibar desde que llegara hace cinco campañas. Tiene su mente puesta en el partido ante los coruñeses, en ganar y recuperar sensaciones. El capitán apunta que les ha venido bien el parón. Los azulgrana recibirán a los coruñeses a las 12.00 horas en Ipurua.

"Nos hemos dedicado a recuperar sensaciones, es clave que volvamos a nuestro ser. El fútbol es cuestión de rachas y hasta ahora estamos inmersos en una mala racha. Más que los malos resultados, son las malas sensaciones que hemos transmitido, tenemos que volver a encontrarlas y hay que empezar ante el Dépor", destaca Dani García.

El jugador armero resalta que al no tener esas vibraciones positivas, "son las que nos llevan a tener dudas, no somos dueños del balón y los contrarios te superan como nos pasó en el último partido ante el Villarreal. El equipo está bien, hemos recobrado en este parón, que nos ha venido muy bien, esas sensaciones positivas que nos han ido bien siempre". El de Zumarraga resalta las victorias ante el Málaga y Leganés, "han sido triunfos importantes, el resto ante el Athletic, Sevilla y Barcelona son equipos fuertes, ante el Celta en los primeros veinte minutos gozamos de ocasiones y quien viera destacaría nuestro juego, lo que pasa que luego tuvimos despistes que no son normales en nuestro caso que siempre somos férreos y encajamos pocos goles. Tenemos que encontrar nuestro juego y evitar encajar goles y para ello hemos de ser nosotros".

En cuanto a sus 200 partidos con el Eibar considera que no lo hubiera pensando hace cinco años incluso los 100 en Primera, "hay que seguir trabajando e intentar ganar". En cuanto a su futuro, acaba contrato el próximo mes de junio con el Eibar, responde que "ahora mismo pienso en ganar al Deportivo, solo en eso".