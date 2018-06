Pablo Hervías: «Ahora solo sueño con el ascenso; ya habrá tiempo de pensar en el Eibar»

La última plaza de ascenso a Primera División comenzará a perfilarse esta misma semana con la disputa de los partidos de ida de las semifinales del playoff que por un lado disputarán Numancia y Zaragoza, que se miden mañana (20.30) en Los Pajaritos de Soria, y por otro Valladolid y Sporting de Gijón, citados el jueves a la misma hora en el Nuevo José Zorrilla. En las filas pucelanas milita Pablo Hervías (Logroño, 1993), uno de los cinco cedidos del Eibar que aún siguen en competición. Cuenta ya los minutos para que el balón ruede y a ser posible para poder marcar un gol tan decisivo como el que abrió el camino hacia la victoria el pasado sábado ante Osasuna.

- Toda la temporada en juego en una eliminatoria con sabor a Primera. ¿Cómo afronta el reto?

- Con mucha ilusión, porque después de 42 jornadas que hayamos logrado el premio de clasificarnos dice mucho del equipo. Y también con muchas ganas de medirnos a un grandísimo rival, que nos va a poner las cosas muy complicadas. Estos son los partidos que a todos los futbolistas nos gusta jugar, con un campo lleno como el otro día, una maravilla.

- ¿Preocupa que se decida la eliminatoria en El Molinón?

- Para nada. Me gusta jugar primero en casa. Si sacas un buen resultado en casa es el otro equipo el que tiene la presión de tener que remontar el marcador.

Nacimiento Logroño, 8 de marzo de 1993. Tiene 25 años. Real Sociedad Aterrizó en el Sanse a los 18 años en 2011 aunque no consiguió dar el salto al primer equipo hasta 2014. Un año después inauguró su capítulo de cesiones, primero a Osasuna, después al Oviedo y la pasada campaña al Elche. Llegada al Eibar El pasado verano fichó por el club armero tras desvincularse de la Real, aunque salió cedido al Valladolid.

- De verdad soñó el gol de falta ante Osasuna que abrió la puerta de la clasificación del playoff ?

- No es que lo soñara tal cual, pero antes de la siesta visualizas el partido, le das vueltas a lo que puede pasar y, aunque no suelo pensar mucho, sí que imaginé que habría una falta e incluso la distancia ideal para marcar. Y cuando esa falta se pitó le dije a mi compañero Míchel que me la dejara tirar porque estaba convencido de que iba a meterla. No me pasaba por la cabeza no hacerlo, porque sabía cómo tenía que lanzarla para que entrara. Fue una locura. El gol fue muy importante, porque a Osasuna le valía el empate y tomaron riesgos que supimos explotar.

- ¿Es el más importante de los veinte que lleva en su carrera?

- Puede ser, porque además fue muy bonito. Aunque espero que en un par de semanas te diga que no porque he metido el del ascenso. Sería lo máximo, pero lo importante es que el equipo suba.

- 38 partidos, cuatro goles y cinco asistencias hasta la fecha. ¿Satisfecho a nivel personal?

- Sí, porque además está el trabajo que no se refleja en las estadísticas. Hemos logrado el premio de quedar quintos y seguir soñando con llevar al Valladolid a Primera División. No se puede pedir mucho más.

- A mediados del mes de abril el Valladolid cesó a Luis César Sampedro con el equipo undécimo, a solo tres puntos de la sexta plaza. ¿Tan negro se veía el panorama?

- Es verdad que estábamos solo a tres puntos del sexto, pero las sensaciones no eran buenas y teníamos a muchos equipos por delante. Han sido ocho finales, las hemos superado con nota y ahora estamos luchando por ganar la definitiva.

- Llegó Sergio González y Pablo Hervías siguió como titular.

- Desde que vino he jugado todos los partidos de inicio. Algo habré hecho bien también. Me dio confianza y le estoy respondiendo. La verdad es que nos ha dado mucha tranquilidad y mucha estabilidad.

- ¿Qué opciones ve de hacerse un hueco en el Eibar?

- No tengo ni idea, porque estoy disfrutando mucho aquí con el objetivo tan bonito que tenemos.

- Siendo jugador de la Real fue cedido a Osasuna, Oviedo, Elche y con el Eibar al Valladolid. ¿Tiene ganas de dejar de hacer mudanza?

- No es algo que me quite el sueño ahora mismo. A tan pocos días de jugarnos el ascenso, todos tenemos la cabeza centrada en lograr nuestro objetivo. Luego ya tendré tiempo de pensar en el Eibar.

- ¿El Valladolid es una opción?

- No puedo aventurarme, pero está claro que se abriría una puerta. Insisto que ahora lo prioritario no es eso.

- ¿Cómo ha visto al equipo armero esta temporada ?

- Tuvo un comienzo difícil, pero de noviembre a marzo estuvo impresionante. Ha cuajado una magnífica temporada, con un noveno puesto y siendo el mejor equipo vasco, con la competencia que tiene a los dos lados de la autopista.

- Mendilibar fue el último en ascender al Valladolid. ¿Les ha enviado ánimos?

- No que yo sepa, pero estoy convencido de que somos sus favoritos para subir a Primera División.