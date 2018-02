Orellana también está a un paso de ser armero en propiedad Miércoles, 21 febrero 2018, 07:20

El Eibar no solo tendrá que aflojar la cartera para mejorar las condiciones económicas del nuevo contrato preparado para Takashi Inui, sino que también asume que al final de la temporada deberá afrontar un fuerte desembolso para ejercer la opción obligatoria de compra que el Valencia incluyó en su acuerdo de cesión de Fabián Orellana. Los números aún no dan para asegurarlo al cien por cien, pero en el club armero se preparan para abonar con gusto los dos millones que cuesta hacerse en propiedad con el extremo chileno. Esta cantidad se sumaría a los 400.000 euros abonados por su préstamo, además de la propia ficha del extremo, que no es precisamente baja.