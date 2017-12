A Orellana se le espera el sábado en Eibar Viernes, 1 diciembre 2017, 07:34

Mientras el equipo retoma hoy los entrenamientos para el partido del domingo, el club está a la espera de la llegada de la última incorporación, el chileno Fabián Orellana, procedente del Valencia en calidad de cedido.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el chileno llegará mañana. Está previsto que oase revisión médica y que se acerque al último entrenamiento para conocer a sus compañeros de equipo. Además, probablemente acuda el domingo a Ipurua a presenciar el partido contra el Espanyol.

De momento, el Eibar no ha realizado la comunicación oficial de la incorporación de Orellana. El club de Mestalla si emitió un comunicado anunciando un principio de acuerdo con el Eibar para la cesión del chileno, aunque queda por concretar la cifra de la compra obligatoria sujeta a la operación. El futbolista chileno no podrá jugar hasta el mes de enero, pero quiere aclimatarse cuanto antes a su nuevo equipo, donde espera salir del ostracismo al que le ha sometido Marcelino desde que el técnico le comunicó que no entraba en sus planes. Orellana llegó al Valencia en el pasado mercado de invierno, procedente del Celta, cuando su entonces entrenador, Eduardo Berizzo, le apartó del equipo y el Valencia aprovechó la tesitura para hacerse con sus servicios. El club ché abonó cerca de 3 millones de euros por su adquisición y ahora solicita al Eibar cerca de dos por su compra al margen de los 400.000 euros.