S.D. Eibar Orellana y Diop podrían estar en la convocatoria para Las Palmas Felix Morquecho Mendilibar: «Es la primera vez en toda la Liga que no vamos a tener problemas para confeccionar la lista» J.A.REMENTERIA Jueves, 4 enero 2018, 15:06

José Luis Mendilibar se congratula que el 2017 ha sido bueno y ahora espera que el 2018 se también generoso. A falta de la jornada de mañana para confeccionar la lista de convocados que se desplazará a Las Palmas donde este sábado a las 18.30 horas en el Estadio Gran Canaria se enfrenta al equipo grancanario dirigido por el nuevo técnico Paco Jémez. El técnico armero señala que «esta vez es la primera vez de lo que llevamos de Liga que no tendremos problemas para confeccionar la lista porque que cuento con un número suficiente. Salvo Yoel, Fran Rico, Pedro León y Juncá, el resto están en condiciones para viajar».

El entrenador del Eibar cuenta con Orellana y Diop, los dos fichajes realizados ahora en enero, «están dentro de los posibles convocados», apunta. El estado de ánimo de la plantilla goza de un alto nivel, «hemos entrenado bien, estamos con ganas y espero que, tanto a nivel colectivo e individual, mantengamos el tono con el que cerramos el pasado año».

La UD. Las Palmas presentará una nueva cara de la mano de Paco Jémez, técnico que ha cogido el banquillo amarillo la pasada semana, «le conocemos a Paco, es un preparador exigente que pide mucho a sus equipos y a sus jugadores, aprieta arriba, los suyos son conjuntos que tienen una agresividad característica, son equipos que dan la cara. No sé si le habrá dado tiempo para que el equipo y los jugadores asimilen su filosofía, pero somos conscientes de que será un partido con dificultades. Nosotros iremos a hacer nuestro partido, no tenemos que dar ni cinco minutos al rival, no podemos regalar nada de tiempo, tenemos que hacer bien lo que queremos plasmar el campo».