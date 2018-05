Orellana y Alejo, sin despedida en casa DV Lunes, 7 mayo 2018, 07:06

El último partido en casa siempre es una cita especial, porque habrá que esperar varios meses para volver a ver en acción al equipo armero, pero sobre todo porque supone decir adiós a jugadores que no seguirán. No es el caso de Orellana e Iván Alejo, ya que tienen contrato y, en principio sí continuarán, pero no podrán decir hasta luego a la afición azulgrana porque ambos vieron en Girona la quinta cartulina amarilla de su ciclo.