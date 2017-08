SD Eibar SD Eibar: La opción de Da Silva se complica Da Silva despeja un balón de cabeza en el partido Caen-Metz del fin de semana. / CHARLY TRIBALLEAU El mercado francés se cierra esta noche y el Eibar baraja otras alternativas por si no ficha al central francés del Caen LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Jueves, 31 agosto 2017, 07:24

El fichaje de Damien Da Silva peligra. Pese a que hace solo 24 horas parecía que el Eibar ya tenía atado al central con el que pretendía cerrar su plantilla, un giro de los acontecimientos puede conducir al club armero a tener que decidirse entre las otras alternativas que baraja. Garagarza tenía el sí del jugador para recalar en Ipurua, pero las condiciones impuestas por el Caen para permitir su salida no son las que el futbolista pensaba y en el conjunto francés no están dispuestos a perder a un jugar titular con la competición iniciada y a solo un día del cierre del mercado de fichajes. Y es que en el país galo el plazo para inscribir nuevas fichas expira esta misma noche, por lo que la operación se hace hoy o nunca.

El interés del Eibar por el jugador existe y en el club están dispuestos a realizar un esfuerzo económico importante por él, aunque en ningún caso se llegarían a los casi cuatro millones apuntados por varias fuentes. De hecho, las cifras que se barajan ni siquiera llegan a la mitad. Pero no es tanto el dinero lo que impide que el Caen abra las puertas al galo, sino el perder a una de sus piezas básicas sin apenas margen de tiempo para lograr fichar a un sustituto.

Para empezar, la entidad normanda niega en redondo la existencia de conversaciones con el Eibar. El club no se ha pronunciado de manera oficial al respecto, pero sí ha hecho saber que no han recibido ninguna oferta y ha dejado muy claro que el jugador es una pieza importante en su proyecto y que, por tanto, no está en venta, aunque su contrato expire en junio del 2018, lo que le permitirá irse gratis el próximo verano.

El central se había hecho plenas ilusiones de poder dar el salto a La Liga a sus 29 años, pero dado que las condiciones pactadas con el Caen para su salida no son las que su representante le había hecho saber, es más que probable que tenga que esperar al año que viene.

Otras tres alternativas

El Eibar va a apurar sus opciones, pero dado que apremia el tiempo está valorando seriamente la mejor opción de entre las otras tres alternativas que baraja de una lista en la que se han ido cayendo nombres relevantes. Se trata de jugadores más conocidos y con experiencia en la categoría, entre los que se encuentra un central que el año pasado militó en Primera y que actualmente sigue sin equipo. Un conocido defensa que se encuentra en esa situación y que ha estado en la agenda armera en varias ocasiones es el asturiano David Lombán, que el pasado mes de mayo se desvinculó del Granada tras el descenso del cuadro nazarí a Segunda.

También podría darse el caso de que el cuarto central que falta llegara en calidad de cedido, aunque es la alternativa menos atractiva para los responsables armeros, que prefieren tener a sus jugadores en propiedad convertidos en un activo.

Cualquiera de las posibilidades tendrá que resolverse en los próximos dos días y, pese a que la dirección deportiva se ha esforzado al máximo para evitar tener que apurar tanto los plazos, la escasa demanda y las altas exigencias del mercado actual han marcado su hoja de ruta. Lo que sí dejan claro desde fuentes cercanas al club es que «alguien vendrá seguro».