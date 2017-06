El Eibar quiere a José Ángel, pero libre de ataduras

La semana post sanjuanera ha comenzado con tranquilidad en el Eibar, sin que la dirección deportiva pierda de vista ninguno de los objetivos que tiene en mente. Uno de ellos es José Ángel Valdés (Gijón, 1989), una de las principales alternativas barajadas por Fran Garagarza para suplir la marcha de Antonio Luna, que finalmente fichó por el Levante. El gran obstáculo que separa del Eibar al lateral izquierdo que militó en la Real Sociedad entre las temporadas 2012 y 2014 es el año de contrato que le queda por cumplir con el Oporto. Fichó por este club precisamente tras concluir su presencia en el club txuri urdin, al que llegó cedido por la Roma. La entidad azulgrana, por tanto, permanece a la espera de que sea el propio jugador quien logre su carta de libertad.

El Eibar ha trasladado al jugador el interés por contar con sus servicios para la próxima temporada, pero también le ha hecho saber que no está dispuesto a abonar su cláusula. En consecuencia, el propio futbolista trata de convencer al club portugués para que le dejen salir, toda vez que en principio no cuenta con él. No hay que olvidar que José Ángel llegó al Oporto de la mano del actual seleccionador Julen Lopetegi. Apenas ha llegado a disputar 14 partidos ligueros desde que recaló en el club luso.

La pasada campaña jugó cedido en el Villarreal, donde fue un habitual en el once en las competiciones europeas, primero en la Champions y después en la Europa League, así como en la Copa, mientras que tan solo ha sido alineado en siete partidos ligueros. El club castellonense se reservó una opción de compra que no ha ejercido ni parece que tenga intención de hacerlo. Esto allanaría el camino para que el lateral terminara en el Eibar, siempre y cuando el Oporto accediera a facilitar la salida de un futbolista con el que no cuenta.

Experiencia notable

Lógicamente, la entidad azulgrana baraja otras alternativas, pero la de José Ángel es la que tiene más visos de convertirse en realidad. Ahora bien, si su llegada es a coste cero. El jugador agrada a José Luis Mendilibar, quien valora el compromiso que ha demostrado en todos los clubes donde ha militado.

Además, el asturiano reúne una experiencia notable en la categoría ya que acumula más de 90 partidos en Primera entre los disputados en sus tres temporadas en el primer equipo del Sporting de Gijón, los que jugó defendiendo la camiseta de la Real y los últimos con la elástica del Villarreal.