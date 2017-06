«Dani seguirá con nosotros la próxima temporada, estamos tranquilos»

Dani García seguirá la próxima temporada con nosotros, cumplirá su contrato, y en el transcurso de la temporada seguiremos hablando, tenemos su compromiso. Hace un rato he estado reunido con su asesor, continuaremos hablando, negociando, por ahora vamos a paso a paso, con calma, pero lo importante es que esta campaña estará con nosotros", así se ha expresado el director deportivo del Eibar, Fran Garagarza en un rueda de prensa que ha ofrecido hoy al mediodía para hablar de la cantera en la que se ha sido cuestionado también sobre el primer equipo. El capitán y centrocampista azulgrana tiene contrato hasta el 2018.

En cuanto al defensa francés Leujene, ha dejado entrever que el Newcastle va en serio y que está dando pasos para pagar la cláusula de rescisión -12 millones de euros-. Garagarza asumía la marcha del galo, "ahora mismo todos los caminos apuntan a su marcha, los ingleses están mostrando su interés y tememos que no seguirá con nosotros".

En cuanto a su propia renovación, Garagarza por el Eibar, que acaba contrata el 30 de junio, señaló que no se irá, que no tiene oferta alguna y que seguirá, "estamos hablando, estará aquí, quedan algunas cosas pero estamos tranquilos, en Eibar estoy bien. Entiendo que la gente se preocupe por mí, pero no hay nada que temer".

Otra de las noticias que se dio a conocer es que el hasta ahora entrenador del CD.Vitoria, Arkaitz Lacambra, pasará a la dirección deportiva y su puesto será ocupado por el extécnico del Leioa, el arrasatearra Igor Gordobil. Lacambra ha sido entrenador del filial armero durante los dos años de filiación con el Eibar de este equipo alavés y autor del ascenso a Segunda B. Gordobil es conocido de la casa del Eibar porque llegó a ser entrenador del equipo Juvenil de División de Honor Nacional antes de entrenar al Elgoibarr y Leioa, éste equipo vizcaíno en Segunda B.