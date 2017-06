Diez años del histórico ascenso a Segunda tras ganar 2-0 al Rayo

La festividad de San Juan, hace hoy diez años, pasará a la historia del Eibar y de la afición. Aquel 24 de junio de 2007, el cuadro armero, dirigido por el técnico eibarrés Javier Mandiola, lograba el ascenso a Segunda. Había bajado un año antes pero al siguiente recuperaba la categoría tras ganar 2-0 al Rayo Vallecano en el partido de vuelta con goles de Alaña y Eneko Romo en la tercera ronda. En la ida los rayistas entrenados por Pepe Mel ganaban en Vallecas 1-0. Fue un play off de infarto, el Eibar quedó primero con 71 puntos y se enfrentó al Hospitalet que había quedado cuarto en su grupo: en la ida fue 0-0 en tierras catalanas y en la vuelta ganó el Eibar en Ipurua 2-0. En la segunda ronda el Eibar se emparejó con el Rayo Vallecano a quien ganó en el global de la definitiva eliminatoria.

Hay tres hombres que en su día fueron protagonistas en aquel ascenso y que ahora, diez años después, siguen vinculados al Eibar pero en cargos distintos. Se trata de Javier Gurrutxaga, defensa en aquel entonces y ahora recientemente nombrado consejero; Lluis Codina, delantero y en este momento miembro del staff técnico del Eibar; e Iban Fagoaga, nuevo entrenador del Eibar Urko de Regional Preferente y hasta ahora máximo responsable del equipo de División de Honor Juvenil Nacional.

Javier Gurrutxaga señala que «recuerdo aquel día, recuerdo cuando me levanté de la cama, lo que hice por la mañana y por la tarde, y la apoteósica celebración. Era la fiesta grande de Eibar, San Juan, un ambiente extraordinario. Aún tengo presente la tensión con la que vivimos el partido, a medida que pasaban los minutos iba creciendo. Fuimos 2-0 al descanso y en la segunda mitad el Rayo apretaba y un gol le era suficiente, a medida que quedaban menos minutos la presión era mayor y la tensión era faltal. Fue una eliminatoria emocionante, fue una gran jornada».

Para Gurrutxaga no es lo mismo un ascenso en una Liga regular que en un play off. «En una promoción la concentración y el desgaste es mayor que en una Liga regular, no tienen los mismos parámetros». El elgoibarrés, actual consejero del Eibar e integrante del área deportiva, confiesa que «el CD Vitoria juega en Astorga un partido trascendental, lleva ventaja pero le tocará sufrir, en todos los play off se sufre. Espero que ascienda, para nosotros es importante, a ver si podemos celebrar la efemérides con gran satisfacción. Es fundamental para nuestra estructura, en el eslabón de los equipos es vital que esté cerca del primer equipo».

Cabe recordar que aquel día el once que sacó Mandiola fue el formado por: Zigor, Fagoaga, Alaña, Gurrutxaga, Etxabe, Lombraña, Rubén García, Codina (Asensio, minuto 75), Eneko Romo (Rebollo, minuto 46), Eizagirre (Manel, minuto 66) e Iñigo. Los goles armeros fueron: el 1-0, minuto 25, Alaña bate a Alberto con un lanzamiento de falta pegado al poste y el 2-0 en el minuto 28, Codina deja atrás a Llorens y su medido centro es cabeceado a la red por Eneko Romo, libre de marca. Ipurua contó con una entrada de 5.300 espectadores.