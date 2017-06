«Mi renovación no es prioritaria ahora mismo», dice Garagarza

Hacía tanto tiempo que Fran Garagarza no se ponía ante los micrófonos de la prensa local, que no se podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle por su renovación, aunque todos éramos conscientes de que la respuesta iba a ser que no tocaba hablar de ese tema. Y efectivamente, el director deportivo dijo que «no es el momento, porque es el momento de Iván», aunque sabedor del interés que despierta transmitió un mensaje de tranquilidad, porque según insistió, la relación con la presidenta y el nuevo Consejo de Administración es de «máxima confianza».

Aseguró que «llevamos ya varias semanas hablando. La situación es de máxima confianza, estamos cómodos y sabíamos que con Amaia -Gorostiza- las cosas iban a fluir». Por eso, declara que «mi renovación no es prioritaria», aunque fue muy revelador al añadir que «mejor sitio que el Eibar no hay».

Tampoco avanzó demasiado sobre los planes que maneja de cara a la plantilla. De hecho, nos emplazó a la próxima semana, en la que hará una valoración más profunda de las necesidades del Eibar, aunque adelantó que Mendilibar necesita un «lateral y dos centrales» y que también están «mirando un delantero, un jugador con más llegada y más remate que Adrián».

Giarcarlo González

Están en «situación de alarma con Lejeune», aunque no se mencionó el nombre del central del Palermo Giancarlo González, de 29 años, compañero de Keylor Navas en la selección de Costa Rica, que ha sido el último nombre en colocar en la órbita armera.