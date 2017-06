Albentosa no figura entre los posibles refuerzos

Como cada verano desde que se marchó al Derby County inglés, el nombre de Raúl Albentosa se sitúa en la órbita del Eibar, y esta vez no ha sido una excepción. El defensa de Alzira ha tachado de falsas las informaciones que apuntan a que quiere abandonar el Deportivo de la Coruña porque no se siente querido, pero aunque fuera verdad, varias fuentes consultadas por este periódico aseguran que el valenciano no figura entre los posibles refuerzos del club armero.

El Eibar no ha realizado, por tanto, movimiento ni gestión ninguna para conocer la predisposición del exazulgrana, al que ya se intentó fichar hace dos temporadas cuando abandonó el club inglés para finalmente comprometerse con el Málaga.

Solo un año después de rechazar la oferta que Garagarza le puso sobre la mesa, el central se vio obligado a abandonar el club malacitano y buscar acomodo bajo el amparo de Gaizka Garitano en el Deportivo, aunque pocos meses después el técnico vizcaíno fue despedido debido a los malos resultados. Albentosa ha disputado 2.335 minutos repartidos en 28 partidos.