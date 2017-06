El Eibar no tiene prisa por cubrir las vacantes dejadas por Mauro, Adrián y Luna

Nunca antes había transitado el Eibar por un mercado de fichajes veraniego de manera tan sosegada. El club armero no tiene prisa por cerrar los frentes que tiene abiertos, sencillamente porque con 19 jugadores atados por contrato para la próxima temporada, no tiene necesidad de precipitarse para cubrir los pocos huecos que le quedan libres. De hecho, la entidad azulgrana está a la espera de acontecimientos que podrían traducirse en posibles salidas, lo que le obligaría a modificar sus planes.

Por de pronto, los únicos que sí se han hecho el petate para cambiar de aires son Adrián González, Mauro Dos Santos y Antonio Luna. El madrileño, el único que se ha despedido mediante una rueda de prensa, pasó de ser azulgrana a convertirse en nuevo jugador del Málaga en un mismo día. El central argentino, por su parte, consciente de que no contaba para Mendilibar, se marchó en silencio, pero confiado en poder seguir en LaLiga, probablemente en el Leganés, mientras que el lateral andaluz acaba de comprometerse con el Levante para las cuatro próximas temporadas después de que las negociaciones para una posible renovación con el Eibar y sus posteriores conversaciones con el Sevilla no fructificaran.

Así las cosas, la dirección deportiva concentra sus esfuerzos en dar con un lateral zurdo, un central y un mediapunta para suplir estas tres vacantes. Para el flanco izquierdo, para el que el técnico cuenta con Juncà y también la opción de situar ahí a Arbilla, ha sonado el nombre del futbolista del Las Palmas Dani Castellano, pero son muchas las novias que pretenden al defensa canario de 29 años. Para actuar de enlace entre el mediocentro y la punta de ataque, el Eibar ya tiene echado el lazo sobre Samu Sáiz (Madrid, 1991), que esta temporada se ha salido en el Huesca, aunque en las últimas horas ha resurgido el nombre de Víctor Camarasa, que ya se ha convertido en un asiduo de los rumores veraniegos.

El jugador, propiedad del Levante, ha disputado más de 2.804 minutos en el Deportivo Alavés. El club granota cuenta con él para la próxima temporada, pero el futbolista no parece de ver clara su continuidad allí, por lo que varias fuentes aseguran que el jugador ha pedido salir cedido o a la baja al Eibar.

Más salidas

No hay pistas sobre el central que suplirá el hueco dejado por Dos Santos, y todo indica que habrá que buscar otro efectivo más para el eje de la defensa, ya que el club asume que no todos los que están van a seguir estando. El propio Fran Garagarza ha reconocido esta misma semana que ve casi imposible poder retener a Florian Lejeune, porque el Newcastle parece dispuesto a pagar el importe total de su cláusula y, aunque no lo ha admitido, también hay otros integrantes del plantel armero que podrían cambiar de aires.

Inui y Bebé son los otros dos nombres que más han sonado para abandonar la disciplina armera. Según publica el diario mexicano 'El Horizonte', el centrocampista nipón ha sido ofrecido para jugar la próxima temporada en el Club de Fútbol Monterrey, uno de los equipos más importantes del país. Al portugués, en cambio, lo sitúan en la órbita del Wolverhampton, que recientemente ha fichado al también luso Nuno Espirito Santo, con el que coincidió en el Río Ave portugués en el 2012.

En caso de que Inui decida marcharse al fútbol mexicano, apuntan a que el Eibar ya tiene decidido lanzarse a por la cesión del extremo del Real Madrid Burgui, aunque el nombre del ex sevillista Diego Capel, que ha militado esta última temporada en las filas del RSC Anderlecht belga, también se ha asociado a la entidad azulgrana. Y no hay que olvidar que el club armero también se ha asegurado el fichaje del extremo derecho del Alcorcón Iván Alejo, Ivi, por lo que los cambios que se producirán de aquí a que se cierren las puertas del mercado, pueden ser más numerosos de lo que todos imaginan.