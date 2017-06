Garagarza: «Va a ser muy complicado retener a Lejeune en Eibar»

Florian Lejeune tiene pie y medio fuera del Eibar. Estas no son las palabras exactas utilizadas por Fran garagarza, director deportivo del club armero, en unas declaraciones durante la celebración de la Bilbao International Football Summit, pero a efectos prácticos es lo que vino a decir al reconocer que «va a ser muy complicado» evitar su marcha al Newcastle inglés.

En plena época de rumores, el interés de los Magpies (Las urracas) es tan real como que están a punto de abonar los 10 millones de euros que figuran en la cláusula del francés, que ha sido seducido por una oferta por cuatro temporadas y que además dobla su sueldo actual.

En su momento sí se logró convencer a Sergi Enrich y a Ander Capa para que aparcaran su aventura en el fútbol inglés para quedarse en el club armero, pero en este caso Fran Garagarza admite que «tiene pinta de que no vamos a poder aguantar, porque el Newcastle está dando pasos muy fuertes», apunta, al tiempo que añade que «no soy muy optimista a la hora de pensar en que el año que viene pueda estar con nosotros».

«Si me dan a elegir, yo me quedo con el jugador, pero no solo yo, el técnico y la presidenta también»



«El Eibar quiere ampliar el contrato de Dani y él también tiene buena disposición»

En las últimas horas ha surgido también un supuesto interés de la Roma, cuyo director deportivo es el ex del Sevilla Monchi, pero la oferta al parecer no supera los cuatro millones de euros. El Eibar no va a rebajar un solo euro sus pretensiones, por lo que ingresará una millonaria cifra en sus arcas, aunque el mutrikuarra insiste en que si por el club fuera, se quedarían con el jugador. «Es una buena noticia por un lado, pero por otro no lo es» porque, según explica, los diez millones novan a permitir al Eibar fichar a un central que cueste esa cantidad. «La inyección del dinero, lo hablaremos cuando se dé, pero por mucho que tengas ese dinero no vamos a firmar a un jugador por la cláusula que nos ejecuten, porque esos jugadores no van a venir al Eibar y con los salarios que cobran menos». Por eso, tiene claro que «podremos tener más dinero, pero a mí si me dan a elegir yo me quedo con el jugador, pero no solo yo, sino el técnico y la presidenta».

El problema se agudiza porque el Eibar no va a tener que fichar a un central sino a dos, y esa posición es a juicio de Garagarza, la más difícil de cubrir, porque «es un puesto muy demandado y la oferta es escasa».

Renovación del capitán

El director deportivo aún no ha renovado su contrato, pero es evidente que no tiene dudas de que va a continuar, porque sigue encargándose de manera personal de llevar a cabo la confección de la plantilla. En este sentido, él mismo anunció que hoy, a las 12.30 horas, tiene una cita fijada con el representante de Dani García para iniciar las negociaciones que confía en que conduzcan a la renovación del capitán, que, tal y como recuerda, tiene contrato hasta el 3 de junio del 2018. «Mañana (por hoy) a las 12.30 iniciaremos las conversaciones con su agente. Eso no quiere decir que las cerremos, pero sí que empezaremos hablar, porque él así lo quiere también. Iremos dando pasos». Lo dice convencido, porque según indica, existe una buena predisposición. «Obviamente el Eibar quiere ampliar su contrato, porque tiene un aval en la plantilla, es de la casa y es el capitán y él también tiene una disponibilidad para dar esos pasos. El tiempo dirá si podremos hacerlo, pero vamos a poner todo el empeño».

Lo que sí ha cristalizado y le ha llenado de satisfacción es la continuidad por una temporada más de Iván Ramis, a petición expresa de José Luis Mendilibar.

Guido, al América

El mutrikuarra solo habla de cosas tangibles y no de rumores, por lo que no hizo mención ni al probable interés del Wolverhampton por Bebé, ni del supuesto fichaje frustrado de Guido Rodríguez, que finalmente ha firmado con el América de Ciudad de México, ni de las últimas noticias que también llegan de Méjico y que apuntan a que Takashi Inui habría sido ofrecido al Monterrey, que a su vez provocaría que el Eibar solicitara al Real Madrid la cesión del extremo izquierdo Burgui, de 23 años, que en la pasada militó en calidad de prestado en el recién descendido Sporting de Gijón.